La contraofensiva de Ucrania relanza las críticas a Putin en Rusia

“Rusia no ha perdido nada ni perderá nada en Ucrania” aseguraba el presidente ruso Vladímir Putin el pasado miércoles. Ese optimismo del líder ruso es difícil de ver hoy en día en otras voces del oficialismo, que piden cambiar el rumbo del ejército ucraniano, ya sea para “dejar de matar ucranianos” o para reconocer que lo que pasa en Ucrania es una guerra y no una “operación militar especial”. Esta es la terminología oficial del Kremlin desde el pasado 24 de febrero para hablar del despliegue de tropas rusas en el país vecino.

El Ministerio de Defensa ruso anunció el pasado sábado una “reagrupación” de las tropas ante la contraofensiva ucraniana en el oblast de Járkov. El mismo día que el gobierno anunciaba esta medida, algunos concejales de las ciudades de Moscú y San Petersburgo pidieron la renuncia de Putin por “traición”.

Este martes ya son 85 políticos de diferentes distritos de las dos grandes urbes de Rusia los que firman esta petición. “Nosotros, los diputados municipales de Rusia, creemos que las acciones del presidente Vladímir Putin dañan el futuro de Rusia y sus ciudadanos. ¡Exigimos la renuncia de Putin al cargo de Presidente de la Federación Rusa!” reza el texto. El promotor del escrito, el concejal de San Petersburgo Dmitri Palyuga, será juzgado este martes “por desacreditar el presidente de la Federación Rusa”. En redes sociales escribió que “parece que el plan es claro: tomar una decisión conmigo y después castigar al resto”.

En el cuerpo del mismo también justifican que “con el comienzo de la operación militar especial en territorio de Ucrania en las acciones del presidente de Rusia, Vladímir Putin, hay indicios de un crimen contemplado por el artículo 73 de la Constitución de la Federación Rusa, alta traición". También destacan los reveses que ha sufrido el país euroasiático desde el inicio del conflicto, ya que están muriendo ciudadanos rusos –no se ofrecen datos de las bajas desde el mes de marzo–, se ha deteriorado la economía del país, se está produciendo una gran fuga de capital y cerebros. Más de un millar de multinacionales extranjeras se han ido del país y centenares de miles de rusos lo abandonaron.

No están siendo las únicas críticas al liderazgo ruso. “Esto es una guerra, no una operación militar. Necesitamos una movilización general” aseguró Guenadi Zyuganov, líder del Partido Comunista de Rusia este martes. Pide al presidente ruso declarar formalmente la guerra a Ucrania. Razonó que “lo que está en marcha es una guerra y no debemos perderla. No debemos entrar en pánico (...) necesitamos leyes totalmente distintas”.

Otra voz destacada del putinismo, el gobernador de Chechenia Ramzán Kadyrov, también mostró su descontento en redes sociales. En su canal de Telegram escribió que “han cometido errores (los mandos militares) y creo que sacarán las conclusiones necesarias”. Añadió que “si hoy o mañana no se cambia la estrategia, me veré obligado a hablar con los mandos del Ministerio de Defensa y el liderazgo del país para explicarles la situación real en el terreno”.

Desde los medios estatales rusos también se admite que “ha sido la semana más difícil en el frente desde que comenzó la “operación especial”. Estas palabras las pronunció uno de las voces más importantes del Perviy Kanal, el presentador Dmitri Kisilyiov. En las redes blogueros especializados en temas militares, partidarios del Kremlin, también criticaban el liderazgo en Ucrania y pedían reconocer los avances ucranianos, ya que hay fotos que los demuestran.

Unbelievable screed from a pro-Kremlin military blogger telling Russian occupation officials to stop denying Ukrainian advances when there's literally photos of their soldiers in liberated towns. Every other word of this post is a curse-word. pic.twitter.com/vOcfDVQ4gF