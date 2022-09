El último adiós a la reina: así será la procesión, la capilla ardiente y el funeral de Isabel II

El acto tendrá lugar en la Abadía de Westminster el lunes 19 de septiembre

Durante cuatro días el féretro de la reina permanecerá en 'Westminster Hall' (el corazón del gobierno británico) para que los ciudadanos puedan mostrar sus respetos

"El Palacio de Buckingham ha anunciado la muerte de Su Majestad, la reina Isabel II", así retransmitía la noticia al mundo la BBC. Ocurrió en el castillo de Balmoral (Escocia) el pasado jueves 8 de septiembre. Desde entonces se han decretado 10 días de luto nacional en Reino Unido y los países de la 'Commonwealth'. En todo el territorio se han celebrado actos como el nombramiento de Carlos III y la ceremonia en Edimburgo.

Ayer martes partían los restos de la reina de la catedral de St. Giles en Edimburgo, donde miles de ingleses se han acercado a despedir sus más de 70 años de reinado. El vuelo a Londres de la difunta Isabel II llegó a la capital en la tarde del martes. Allí comenzará el Funeral de Estado con cuatro días de duración. El último adíos será el lunes 19 de septiembre en la Abadía de Westminster; el lugar que la vio proclamarse como reina.

La procesión y el velatorio

La reina llegará al Palacio de Buckingham en Londres y descansará allí la noche en la 'Bow Rom'. Al día siguiente su cuerpo será traslado en procesión desde este punto hasta 'Westminster Hall' en el transcurso de la tarde. El féretro será transportado y escoltado en una carroza de la Tropa Real de Artillería a Caballo del rey. A su paso, un desfile militar y de los miembros de la familia real. Su sucesor e hijo, Carlos III, será el encargado de guiar la procesión detrás del carruaje.

En torno a las calles del desfile se abrirá un perímetro para que los londinenses puedan ver el acto. También se colocarán grandes pantallas en la que se retransmitirá la procesión por los sitios más icónicos de Londres, especialmente en los parques reales.

"Queen’s Gardens, The Mall, Horse Guards and Horse Guards Arch, Whitehall, Parliament Street, Parliament Square and New Palace Yard", serán las calles por las que transite el desfile, según ha comunicado la página de la Familia Real.

'Westminster Hall' será el último punto del recorrido. Una vez allí, envuelto en el estandarte real, se colocará el ataúd en el centro de la sala sobre el catafalco, un armazón elevado cubierto con tela. Por cada esquina, un soldado de las unidades al servicio de la casa real custodiará el féretro. Para terminar el velatorio, la corona imperial del Estado, el orbe y el cetro se depositarán sobre el ataúd.

Antes de que posteriormente se abra al público, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, oficiará un breve servicio religioso al que asistirán los miembros de la familia real.

Capilla ardiente

El jueves será el primer día de los cuatro en el que se abrirá la capilla ardiente de la reina en "Westminster Hall" hasta la mañana del funeral de Estado, donde la reina será traslada hasta la Abadía. Se espera que durante el transcurso de esos días miles de personas, como ya se vivió en Escocia, se acerquen a presentar sus respetos a la difunta monarca. En la parte más antigua del palacio.

El rey Carlos III y la reina consorte Camilla viajarán a las cuatro naciones de Reino Unido a celebrar sus primeros actos como monarcas mientras los ciudadanos pasan por la capilla ardiente del salón.

Funeral de Estado

El último acto se celebrará en la Abadía de Westminster, Isabel II será traslada en procesión al templo para celebrar la misa del funeral de Estado. En el interior, el ataúd entrará por la Gran puerta del oeste, avanzará por la nave, el coro y será depositado a los pies del altar principal.

Acudirán a la capilla los miembros de la familia real, además de altos cargos políticos de Reino Unido y jefes de Estado de todo el mundo. Entre la lista de asistentes han confirmado su presencia el rey Felipe VI de España, la reina consorte Letizia, la reina Sofía y el rey emérito Juan Carlos I. Ante la duda, la Zarzuela ha comunicado que la distribución de los asientos la decidirá Londres

Tras el funeral, el féretro será trasladado hasta 'Wellington Arch', allí viajará hasta Windsor. Donde comenzará la última etapa del velatorio. El coche fúnebre recorrerá 'Long Walk' hasta la Capilla de San Jorge, dentro de Windsor.

Se realizará un entierro religioso. El ataúd recorrerá la bóveda principal hasta colocarse en el coro. La familia real y sus invitados estarán en esta última zona, junto al féretro de la monarca. Al terminar el oficio, mientras canta el coro religioso, el féretro se introducirá a la bóveda real para concluir la misa del último adiós a la reina Isabel II. Después la familia real cumplirá otros siete días de luto.

