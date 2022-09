Jimmy Burns Marañón: “Habrá más visitas de Estado a España con el nuevo rey Carlos y Camila”

Jimmy Burns, periodista y escritor angloespañol, en Madrid en 2010 / EDWIN WINKELS

El periodista y escritor angloespañol Jimmy Burns cree que la relación de Carlos y Camila con España y con los reyes Felipe VI y Letizia son muy buenas, y anticipa más visitas a nuestro país de los nuevos monarcas británicos que las realizadas por Isabel II y Felipe de Edimburgo. Carlos III será un “rey ecologista” y eso puede “permitirle conectar con los más jóvenes”. El también presidente ejecutivo de la British Spanish Society atiende por teléfono desde Londres a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA un día después de la muerte de la reina de Inglaterra y la ascensión al trono de su hijo, el príncipe Carlos.

Pregunta: ¿Qué relación ha tenido Carlos III con España? R: Para empezar, hay una relación genética entre las dos familias [Isabel II, su marido Feipe de Edimburgo, Juan Carlos I y la reina Sofía son tataranietos de la reina Victoria de Inglaterra]. En términos de experiencias personales, Carlos estuvo en su momento en Mallorca de vacaciones, cuando todavía estaba con Diana, y se encontró con Juan Carlos y con Sofía. La parte más controvertida fue precisamente después de la boda de Carlos con Diana, cuando, como parte de su luna de miel, fueron en el yate Britannia con la pareja a bordo a Gibraltar. Fue una pequeña confrontación diplomática que no duró mucho tiempo, pero Gibraltar era entonces la china en el zapato de las relaciones bilaterales.

P: ¿Y la reina consorte, Camila? R: Por lo que sé tiene un gran afecto a España. Tal vez porque la ha visitado. Me consta que las relaciones entre ambas monarquías van a ser positivas. Eso no lo dudo.

P: ¿Hay algún afecto especial entre ellos y don Felipe y doña Letizia, o el normal entre monarquías? R: Sí, tienen una buena amistad. Vimos la reacción, creo que realmente sentida, del rey Felipe VI en sus condolencias desde Sevilla. Ambos estuvieron en el funeral del marido de la reina, Felipe de Edimburgo. Creo que habrá más visitas entre ambos países y que harán avanzar las relaciones bilaterales. Hay más cosas que los unen de las que los dividen, a pesar del Brexit. El turismo, muy importante; lazos educativos, respeto mutuo, y muchos españoles en Reino Unido y muchos británicos en España. Como yo, hijo de madre española y de padre inglés [Jimmy Burns Marañón es nieto del famoso doctor Gregorio Marañón]. He nacido en Madrid y he vivido a caballo entre las dos culturas.

P: El rey de Inglaterra no debe hablar de política. Pero Carlos III sí lo ha hecho, ¿no? ¿Cuál ha sido su perfil político antes de ser rey? R: Como príncipe ha tenido, hasta cierto punto, más flexibilidad con lo que ha podido decir en público en términos políticos. La reina, como jefa de Estado, se ha mantenido totalmente neutral. Sus conversaciones con los políticos siempre han sido en privado. Carlos siempre ha sentido y hablado sobre un tema en particular, el cambio climático. Lo hacía antes de que importara a mucha gente. Es un ecologista desde hace muchos años, no solo con palabras sino con hechos. Su propia casa de campo tiene todos los cultivos sostenibles y orgánicos y la energía que usa es sostenible. Una de las reformas que hará en Buckingham Palace, entiendo, será hacer sostenible la calefacción del palacio. Seguro que veremos placas solares en Buckingham Palace. Su lenguaje sobre este tema le puede hacer conectar con las generaciones más jóvenes.

P: ¿Cree que puede ayudar a resolver, siquiera discretamente, las diferencias entre España y Reino Unido, o está fuera de su papel? R: Puede fomentar el softpower, la diplomacia blanda. Eso lo hizo muy bien la reina Isabel II. Pero es una diplomacia más bien simbólica, que no entra en el tira y afloja político. Trata de acercar institución a institución y pueblo a pueblo. En eso juegan un papel fundamental en las visitas de Estado. Lo que veremos con Carlos y con Camila son, seguro, más visitas de Estado. De aquí a unos meses los embajadores empezarán a preparar las salidas de los nuevos monarcas, y uno de los destinos importantes será España, por razones históricas, y a pesar del Brexit, tienen una relación bilateral bastante positiva.

P: El rey Juan Carlos intervino después del golpe de Estado del 81 y Felipe VI tras el 1 de octubre en Cataluña. En Reino Unido no hemos visto nada parecido. ¿Podría cambiar con Carlos o hay algo institucional que se lo impide? R: El Reino Unido no tiene una Constitución escrita, se basa en la tradición y la historia institucional aceptada. Eso demuestra la fortaleza del país [...] Hay cosas que podía hacer como príncipe que no podrá hacer como rey. La monarquía inglesa ha funcionado muy bien porque es una máquina institucional bien engrasada. Los actos protocolarios los hacen mejor que nadie. El tema de la sucesión estaba preparado desde hace años. Los que decían que iba a saltar de Carlos a Guillermo se equivocaban. Lo sé porque me lo ha dicho la Casa Real: eso nunca estuvo en la cabeza de ella. Nunca quiso repetir su trauma de niñez: su tío abdicando y una crisis monárquica. Esa fortaleza institucional va a forzar a Carlos a asumir una neutralidad política y a no intervenir en asuntos que son del Parlamento y del Gobierno. Eso está muy aceptado. Sí puede abanderar causas transversales, como el cambio climático, porque está aceptado por todos los partidos.

P:También va a ser jefe de la Iglesia anglicana… R: Su madre Isabel la definió como la Iglesia del país. Pero ya no lo es, porque hay casi más católicos que anglicanos, y desde luego son más practicantes, porque aquí eran minoría y tenían que practicar más su fe. Pero, además, es una sociedad multicultural y multirreligiosa, con gente de tercera generación. Tendrá que convencer que es el rey no solo para hoy, sino para el futuro: que asume los mejores valores de su madre pero tiene la imaginación y la responsabilidad hacia la sociedad de hoy del Reino Unido y la de las próximas generaciones.

Noticias relacionadas