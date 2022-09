Denuncian la pérdida de un barco con decenas de libaneses y sirios frente a las costas europeas

En este momento, en el Mediterráneo, un barco con 60 migrantes navega a la deriva. Hace unos 10 días, docenas de libaneses y refugiados sirios se embarcaron en el puerto de Trípoli, al norte del Líbano, con el anhelo de alcanzar tierras europeas. Ahora, cerca de las costas de Malta, se les ha perdido la pista. Desde la noche de este lunes, los familiares y los activistas libaneses que estaban en comunicación con ellos han perdido el contacto. La última información que les llegó es que estaba entrando agua en el barco. Tres niños, afirmaron, habían muerto de deshidratación.

"Cada vez que llamo, puedes escuchar a los niños gritando y llorando de fondo", ha contado uno de los familiares a Associated Press (AP). "No sé por qué ningún gobierno ha tomado medidas para rescatarlos; ¿es porque son personas pobres que intentan llegar a fin de mes para alimentar a sus familias?", se ha preguntado. La señal del teléfono satelital que les conectaba con tierra ha fallado. Desde el Líbano y desde las costas europeas, varias organizaciones llevan más de 24 horas alertando a las autoridades europeas. Las maltesas "se niegan a informarnos si han realizado alguna tarea de rescate", ha informado Alarm Phone, una red activista que ayuda a llevar rescatistas a migrantes en peligro en el mar.

Since yesterday evening, also the relatives of people on the boat lost contact to the distressed. We keep alerting authorities but they refuse to inform us if any rescue efforts have been undertaken. End this cruel non-assistance!