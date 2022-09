Dimite la ministra del Interior británica, Priti Patel, tras la victoria de Liz Truss

La ministra del Interior británica, Priti Patel, ha anunciado su dimisión apenas unas horas después de conocerse la victoria de Liz Truss en las primarias del Partido Conservador que le garantizar el liderazgo del mismo y el cargo de primera ministra.

Patel destaca en una misiva pública dirigida al primer ministro saliente, Boris Johnson, la importancia "vital" de que Truss respalde "todos los aspectos" de la estrategia del Gobierno contra la inmigración ilegal, incluida el polémico programa de deportaciones a Ruanda.

Además, subraya que no será ministra en el gabinete de Truss y que prefiere volver a ser una diputada corriente en la Cámara de Representantes británica.

Patel ha felicitado en Twitter a Truss por su victoria y ha prometido que le dará su "apoyo" como primera ministra, un cargo que ocupará previsiblemente este mismo martes.

It has been the honour of my life to serve as Home Secretary for the last three years.



I am proud of our work to back the police, reform our immigration system and protect our country.



