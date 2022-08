Adiós al 'Indio del Hoyo', el último indígena aislado de Brasil

El último indígena aislado voluntariamente de la selva amazónica de Brasil, conocido como el 'Indio del Hoyo', ha fallecido esta semana, según han informado fuentes oficiales. El coordinador del Frente de Protección Etnoambiental Guaporé de la Fundación Nacional por el Indio (Funai), Altair José Algayer, halló muerto al 'Indio del Hoyo' el martes (23 de agosto).

Algayer vigilaba el territorio cuando encontró el cuerpo sin vida, según ha podido saber la agencia Amazonia Real. El comunicado oficial descarta indicios de violencia en la muerte del indígena.

Incredible! New footage of the last surviving member of an uncontacted tribe. We know almost nothing about him. His people were probably massacred by cattle ranchers who invaded the region. Footage courtesy of FUNAI. Protect uncontacted peoples: https://t.co/a23hCUNSGq pic.twitter.com/tJ9TcMyaiU