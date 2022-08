Londres recomienda beber agua de origen residual para afrontar la sequía

La Agencia Medioambiental del Reino Unido (EA, en inglés) ha recomendado a la ciudadanía que sea "menos aprensiva" a la hora de beber en el futuro agua potable de origen residual, como medida para hacer frente a las sequías. Esa es una de las recomendaciones efectuadas por el consejero delegado de la EA, James Bevan, tanto para los británicos como para el Gobierno y las compañías de agua, después de uno de los veranos más secos en la historia del país.

Según el directivo, "parte de la solución" pasa por el "reprocesamiento" de agua "derivada de tratamientos residuales" que se transforma en "agua potable totalmente segura y saludable", si bien reconoció que no "es algo que le guste a mucha gente".

En un artículo publicado por el 'Sunday Times', Bevan admitió que esta medida será "impopular", tal y como se desprende de las reacciones detectadas en redes sociales, pero insistió en que "es necesario cambiar la manera de pensar sobre el agua".

"Debemos recordar de dónde viene: cuando abrimos el grifo, lo que sale viene del río, del lago, del acuífero. Cuanto más tomamos, más agotamos esos recursos y se pone presión sobre la naturaleza y la vida silvestre", explicó.

Su aviso llega después de que el Gobierno británico decretase el pasado 12 de agosto el estado de sequía en algunas zonas del suroeste, sur, centro y este de Inglaterra, ante la ausencia de lluvias y un prolongado periodo de altas temperaturas.

Regions currently in Drought status:



- West Midlands confirmed today

- Yorkshire

- Devon and Cornwall

- Solent and South Downs

- Kent and South London

- Herts and North London

- East Anglia

- Thames

- Lincolnshire and Northamptonshire

- East Midlands



