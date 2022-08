Un ejército con estándares OTAN contra Rusia: España ofrece formar a soldados ucranianos

España está dispuesta a entrar en el club de países occidentales que adiestran a soldados ucranianos para vencer al invasor ruso. Este miércoles, coincidiendo con el día de la independencia de Ucrania y tras las críticas del embajador del país por la escasez de colaboración militar ofrecida por nuestro país, el Ministerio de Defensa anunció un nuevo paquete de ayuda militar. En él se incluye un sistema de misiles antiaéreos “en situación de plena operatividad” y para el que se ofrece también “efectuar el adiestramiento en la operación y mantenimiento”, según el departamento dirigido por Margarita Robles.

Aunque no se han dado los detalles de esa batería antiaérea, fuentes conocedoras apuntan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que se trata del modelo Aspide producido en Italia por la empresa Selenia. Tiene un buscador radar que necesita eficacia en su manejo, aunque no requiere demasiadas horas de formación, según asegura a este diario Yago Rodríguez, especialista en estudios estratégicos.

Además de esta formación en el uso concreto de este sistema de misiles, Margarita Robles ha ofrecido, en una carta enviada a su homólogo ucraniano, un programa de formación de fuerzas ucranianas en España. “Se está coordinando con un país aliado la preparación de adiestradores españoles y distintos módulos de adiestramiento prioritarios para las Fuerzas Armadas ucranianas”, asegura el Ministerio en una nota de prensa. “Esta tarea es susceptible de ser incluida en la posible futura misión de la Unión Europea, en caso de ser aprobada”.

Sería la primera vez que se conozca que, tras seis meses de guerra, España lleva a cabo un programa sustancial para mejorar las capacidades bélicas de los soldados ucranianos. “La formación es parte esencial de la ayuda que los países de la OTAN estamos dando a Ucrania”, dice a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA el analista del ICDS Kalev Stoicescu. “En ese sentido, es una buena noticia que España se una al gran trabajo que están haciendo Reino Unido, Polonia, Estados Unidos o los Bálticos, formando a soldados, oficiales y suboficiales, o creando a adiestradores que luego puedan formar a más soldados ya en Ucrania”.

Estos programas son una de las fortalezas que está permitiendo al ejército de Kiev aguantar la embestida del invasor ruso, más poderoso en todos los sentidos. Y esta implicación de los modernos ejércitos occidentales preocupa en Moscú. Los servicios de contraespionaje alemanes han informado este viernes de que funcionarios rusos han estado espiando en los centros de formación

Según el Spiegel, se han visto al menos dos vehículos sospechosos y pequeños drones que aparecían y desaparecían rápidamente en dos sitios de Alemania donde se llevan a cabo estos entrenamientos.

Una ubicación es el campo de Idar-Oberstein, en el estado occidental de Renania-Palatinado, donde el Ejército alemán les enseña a usar la artillería autopropulsada del tipo howitzer Panzerhaubitze 2000. El otro es Grafenwoehr en Bavaria. Allí es el Ejército de Estados Unidos el que mejora las capacidades ucranianas en el uso de sistemas de artillería.

“Hace dos semanas estos hombres eran civiles. Algún día volverán a serlo, pero por el momento los estamos entrenando para que estén listos para luchar en la línea del frente”, se leía en un tuit del pasado 20 de agosto del Ministerio de Defensa Británico, acompañado de un vídeo de una de las sesiones de formación.

