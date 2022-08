Críticas a la ultraderechista italiana Giorgia Meloni por publicar el vídeo de la violación de una mujer

La líder del partido ultraderechista Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, recibió fuertes críticas por haber publicado en sus redes sociales un vídeo de una violación a una mujer en plena calle para asegurar que habrá mayor seguridad en el país si gana las elecciones generales previstas para el 25 de septiembre.

El vídeo, que también publicó el líder de la Liga, Matteo Salvini, mostraba a una mujer ucraniana agredida y violada en plena calle en Piacenza (centro de Italia) por alguien que ambos políticos definieron como "un solicitante de asilo".

"No se puede permanecer en silencio ante este atroz episodio de violencia sexual contra una mujer ucraniana perpetrado durante el día en Piacenza por un solicitante de asilo. Un abrazo a esta mujer. Haré todo lo posible para devolver la seguridad a nuestras ciudades ”, escribió este domingo en Twitter la líder ultraderechista.

Non si può rimanere in silenzio davanti a questo atroce episodio di violenza sessuale ai danni di una donna ucraina compiuto di giorno a Piacenza da un richiedente asilo. Un abbraccio a questa donna. Farò tutto ciò che mi sarà possibile per ridare sicurezza alle nostre città. pic.twitter.com/9OZU6fA6vt