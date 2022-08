Grecia abandona, 12 años después, la supervisión económica reforzada de Bruselas

Grecia ha salido formalmente este sábado de la vigilancia reforzada que durante años ha mantenido la Comisión Europea para supervisar las reformas adoptadas tras el plan de rescate, "un día histórico" en palabras del primer ministro, Kyiriakos Mitsotakis.

"El país puede mirar ahora hacia un nuevo horizonte limpio, uno de desarrollo, unidad y prosperidad para todos", ha dicho Mitsotakis, en un vídeo que simboliza el final de doce años que, como ha reconocido el primer ministro, ha llevado aparejados duros compromisos.

Ha señalado que también ha habido "dolor" en estos doce años, fruto de una batería de obligaciones que incluyeron impuestos "insoportables" y recorte en sueldos y servicios públicos, así como el hecho de que Grecia quedase relegada en Europa, informa el diario 'Kathimerini'.

En este sentido, ha admitido que al estancamiento de la economía se ha sumado también una mayor "división" en la sociedad, crítica con las medidas impuestas desde Bruselas. No obstante, da por superadas algunas de estas "heridas", como el aumento de la violencia, la debilidad institucional o el surgimiento del partido neonazi Amanecer Dorado.

La Comisión Europea anunció el 10 de agosto que no prorrogaría la vigilancia reforzada de las reformas vinculadas al rescate, después de valorar que Grecia ha cumplido la mayoría de los compromisos y que, por extensión, ha disminuido los riesgos para el conjunto de la eurozona.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha afirmado en Twitter que "gracias a la determinación y la resiliencia de Grecia y de su ciudadanía, el país puede cerrar este capítulo y mirar con confianza al futuro". "La UE siempre estará a vuestro lado", ha apostillado.

🇬🇷 Today marks the last day of the enhanced economic surveillance of Greece.



Thanks to the determination and resilience of Greece and its people, the country can close this chapter, and look to the future with confidence.



The EU will always stand by your side. pic.twitter.com/hDnFd9dqB5