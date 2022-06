“Mientras Sánchez esté en el Gobierno, la crisis diplomática con Argelia irá a peor”

Yahia Zoubir analista de geopolítica argelino / Cedida por Yahia Zoubir

La decisión de suspender el tratado de amistad con España y congelar el comercio (aunque parecieron recular de esta última decisión tras la presión de Bruselas) salió de las altas instancias militares y de seguridad de Argelia. Ello hace pensar que en Argel se ha considerado el realineamiento de España sobre el Sáhara Occidental como una amenaza a la integridad y seguridad del país. Esa es, al menos, la tesis del analista de origen argelino Yahia Zoubir. Es profesor de Relaciones Internacionales y director de investigación geopolítica de la escuela de negocios Kedge de Marsella. Es autor de varios libros, entre ellos varios sobre política argelina. Atiende por teléfono a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA en medio de la crisis diplomática entre España y Argelia.

Pregunta: Tiene usted contacto habitual con funcionarios argelinos…

Así es.

P. ¿Y cree que la situación actual puede ser resuelta?

El hecho de que la decisión haya venido del Alto Consejo de Seguridad Nacional, y no del Ministerio de Exteriores, es muy representativo. Significa que es una cuestión de seguridad nacional y que quieren enviar un mensaje claro a España. El 18 de marzo [cuando Marruecos anunció el cambio de postura de España hacia el Sáhara Occidental], el Gobierno de Sánchez no supo anticipar las repercusiones de su decisión en Argelia.

P. ¿Cuál es la percepción en Argelia?

Primero, el Gobierno de Sánchez se acercó a ellos, preocupado por Ucrania y el suministro de gas. Los argelinos ayudaron a apaciguar los miedos de España: no se preocupen, estamos aquí, vinieron a decir. Inmediatamente después, una vez asegurado el suministro de gas, Argelia se enteró por un comunicado de Marruecos de que España apoyaba su plan autonomista para el Sáhara. Fue visto como una traición, no sólo a los saharauis, sino también a los argelinos. Para Argel, era 1975 de nuevo, cuando España partió el Sáhara entre Mauritania y Marruecos. Creo que Sánchez no entiende las repercusiones de su decisión, y que no pensó que los argelinos responderían con esta fuerza.

P. ¿Por qué se han enfadado tanto?

Se interpreta como una alianza de Marruecos y España, y de estos con Israel, Francia y Estados Unidos, contra Argelia. Lo ven como una conspiración para debilitar a Argelia. He hablado con los funcionarios, y están heridos y se sienten traicionados. Dejan la puerta abierta para cuando haya un cambio en Moncloa. Pero, mientras Sánchez esté en el Gobierno, la cosa va a ir a peor. Por supuesto, se va a renegociar al alza el precio del gas. Algunos en Argelia piensan que esto puede ser malo económicamente para las empresas. Pero viene del Alto Consejo de Seguridad: está por encima de cualquier cuestión económica. Han puesto a España en una lista roja.

P. Parece que no hay canales de comunicación abiertos. La UE ha dicho que "intenta" contactar con Argelia; Argel asegura que ni les han llamado… ¿Hay conversaciones?

Conociendo a los argelinos, es probable que en este momento no las haya. Están esperando que el Gobierno español les llame tras haber reconsiderado su postura. Para ellos, el Gobierno español echa sal en la herida. Así vieron la comparecencia de Sánchez en el Congreso. Vieron como una burla que dijera que España quiere ser amiga de Argelia.

P. ¿Puede Argelia aguantar un pulso económico?

Hay buenos ingresos de energía, hay margen. Además, tienen a China como socio, y a Rusia. Es algo que hay que pensar antes de atacar a Argelia.

P. Madrid dice que Argel se está metiendo en asuntos internos españoles…

Los argelinos creen que tienen argumentos legales, que es España la que ha roto el compromiso de neutralidad que hay en el preámbulo del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación. Argelia cree que se ha roto la neutralidad respecto al Sáhara de los últimos 47 años. Miguel Ángel Moratinos o José Luis Rodríguez Zapatero eran pro marroquíes, pero no rompían la neutralidad que pedía el tratado de 2002.

P. ¿En qué sentido el reconocimiento del plan autonomista de Marruecos para el Sáhara Occidental es un riesgo para la seguridad argelina?

En que Marruecos sigue siendo un país irredentista [política exterior de los países que quieren incorporar territorios de otros que consideran propios]. Sigue reclamando territorio argelino, aunque de eso no se hable. Argel ve lo que ocurre como una alianza de estados que usan medios ilegales para ir contra los intereses de Argelia y amenazan la seguridad del país. Argelia entiende los temores de seguridad e inmigración y el chantaje que hacen con ello los marroquíes. Pero no hacía falta romper la posición de neutralidad.

P. Sigo sin tener claro en qué amenaza la decisión a la seguridad argelina el hecho de que España reconozca el plan marroquí para el Sáhara como “el más realista”…

Porque la forma de expresarlo esencialmente acaba, al menos de forma abstracta, con la idea del referéndum para el Sáhara y la legalidad internacional. Argelia ha estado luchando con Suráfrica y otros países africanos por la descolonización. España es legalmente la potencia administradora del Sáhara. El acuerdo de partición no fue reconocido por el Consejo de Seguridad en 1975. Han abierto la caja de los truenos. Si ves los medios argelinos, hablan de que Sánchez fanfarronea de haber venido al territorio del Sáhara…

P. Pero el tema del Sáhara no tiene que ver con las fronteras Argelinas…

De nuevo, hay que ponerse en la piel de los políticos y del estamento militar argelino. Los problemas con Marruecos no comenzaron con el Sáhara en 1975. Llevan rondando desde la independencia de Argelia. Hubo una guerra en 1963. Marruecos intentó tomar partes del territorio argelino. Además, Marruecos está impulsando movimientos secesionistas en Argelia, trayendo a Israel a las fronteras argelinas… Si hay gente razonable en Europa, lo último que deben desear es la desestabilización de Argelia.

P. ¿Se alineará Argelia con China y Rusia?

Argelia tiene una posición cercana a un no-alineamiento. Pero sus amigos, al fin y al cabo, son Rusia y China. Rusia, para obtener su armamento. En comercio, con China. Y esto viene desde la guerra de independencia argelina. Son relaciones que Argelia no romperá. Lo puedes ver en su posición sobre la guerra de Ucrania. No quieren que se invadan países, pero al mismo tiempo son comprensivos con la postura de Rusia de que la OTAN y sus aliados estaban en sus fronteras. No olvidemos que los argelinos ven con suspicacia a Occidente, porque la OTAN apoyó a Francia durante la guerra de independencia argelina. Desde que recuerdo, en mi infancia, la OTAN era el enemigo porque daba armas a Francia durante nuestra guerra de independencia.

P. El 3 de julio se celebra el 60 aniversario de esa independencia…

Lo que pasa con España es muy simbólico en términos de la independencia: un Gobierno que lucha por los intereses y la independencia del país, y una Argelia enfrentándose a las potencias que pueden hacer daño al país.

P. Parece que la crisis diplomática va a durar mucho…

Creo que hay funcionarios en ambos lados, especialmente en el PP, que tienen buenas relaciones y pueden trabajar entre bambalinas. Un cambio de Gobierno en Madrid puede ayudar a enderezar la situación. Porque hay que tener en cuenta que el tratado no ha sido anulado, sino solo suspendido.

