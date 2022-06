La policía de EEUU detiene a 31 ultras que planeaban disturbios en una marcha del Orgullo en Idaho

La policía del estado de Idaho, situado en el noroeste de Estados Unidos, ha detenido este domingo a 31 personas provenientes de todo el país y vinculadas a movimientos de extrema derecha que planeaban disturbios en una marcha del Orgullo gay. Según informó el jefe de policía de la ciudad de Coeur D'Alene, los detenidos pertenecen al grupo supremacisatas blanco Patriot Front (Frente Patriota) y entre ellos se encuentra el fundador de la organización.

NEW: A U-Haul with masked neo-Nazi white supremacists was pulled over near a Pride event in Idaho— an officer said they were detained en masse on suspicion of conspiracy to riot and had weapons in the truck, per @thedailybeast. pic.twitter.com/ZYVOevggPG