Cientos de ciudades de EEUU son recorridas por manifestaciones a favor del control de armas

Marchas organizadas este sábado en cientos de ciudades a lo largo y ancho de Estados Unidos pidieron mayor control a las armas de fuego, después de los tiroteos masivos ocurridos en las últimas semanas en un supermercado de Búfalo (Nueva York) y en una escuela de Uvalde (Texas).

Las concentraciones, organizadas por el grupo juvenil "March for Our Lives" (Marcha por nuestras vidas) se dieron en poblaciones grandes y pequeñas de todo EEUU, desde Nueva York y Los Ángeles hasta zonas rurales de Iowa y Wisconsin.

La principal fue la de la capital, Washington DC, que se convocó junto al icónico monumento a George Washington, el obelisco que se alza en el centro de la ciudad a poca distancia de la Casa Blanca y entre el Capitolio y el monumento a Abraham Lincoln.

Aunque los organizadores habían dicho que esperaban decenas de miles de participantes, la concentración de Washington apenas reunió a unos pocos miles, en un día en que el cielo estaba gris en la capital estadounidense e incluso lloviznó.

Con carteles en los que se podían leer consignas como "No tiene que ser así. Pongamos fin a la violencia de las armas" o "Congreso, legisla ya, hazlo por nuestro futuro", los concentrados urgieron a la clase política a tomar medidas que restrinjan el acceso a las armas de fuego, especialmente a las semiautomáticas.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, el presidente de EEUU, Joe Biden, apoyó las marchas y aseguró que una mayoría de estadounidenses quiere medidas legislativas "de sentido común" en relación a las armas.

Today, young people around the country once again march with @AMarch4OurLives to call on Congress to pass commonsense gun safety legislation supported by the majority of Americans and gun owners.



I join them by repeating my call to Congress: do something.