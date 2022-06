Los hermanos Azaitar: una vida de lujo a todo trapo junto al Rey de Marruecos

Las amistades son un tesoro y más si llevan corona. Los hermanos Azaitar han llevado este dicho a rajatabla desde que conocieron al monarca gracias a una audiencia en Rabat, el 20 de abril de 2018. Desde entonces, los luchadores y el jefe de la dinastía alauí se han hecho inseparables. Viven en palacio, viajan juntos y organizan la vida política y familiar de Mohamed VI.

A raíz de esto y del revuelo que está causando este trío de amigos, quienes mediante las redes sociales muestran su vida lujosa. El aparato de Estado marroquí, a través de la prensa nacional, ha iniciado una campaña para poner fin a esta relación, que está defenestrando a la corona.

Abu Bakr Azaitar, apodado el gladiador, es quien mantiene una relación más estrecha con Mohamed VI. Este luchador de Artes Marciales Mixtas ha sido el primer marroquí en firmar un contrato para pelear en la UFC (Ultimate Fighting Championship), organización de artes marciales que alberga la mayor parte de los mejores peleadores del ranking en este deporte y produce eventos por todo el mundo, y amasa enormes fortunas para la organización y sus miembros.

El otro de los hermanos, cuatro años menor, Ottman, siguió los pasos del mayor y se convirtió en luchador de la UFC. Ostenta trece victorias a cero derrotas en el campeonato. Por último, el gemelo de Ottman, Omar, es quien entrena a sus dos hermanos y comparte gloria, fortuna y las relaciones privilegiadas con ellos.

Los logros de los Azaitar en la escena de las artes marciales fue lo que llevó -a los tres- a conocer, en una audiencia de 2018, a Mohamed VI y, desde entonces, comparten una vida en común. A menudo se puede ver a todos juntos disfrutar de viajes, paseos en deportivos de lujo y una vida sin freno a través de las redes sociales, según han reflejado los diarios del país norteafricano. Esto ha hecho que hayan saltado las alarmas en el poder marroquí, ya que las acciones descomedidas de los últimos años de los hermanos Azaitar les ha hecho creerse intocables. Estos hermanos han provocado numerosos altercados, polémicas y escándalos, en los que se ha visto involucrado el monarca. Y, ahora, se busca, a toda costa, desmantelar la familia de alquiler por la que el rey sustituyó a su exmujer, Lalla Salma. El diario El Confidencial fue quien adelantó la problemática entre la corona y los Azaitar el pasado 7 de junio.

Desde 2020, las cabeceras más importantes de Marruecos han registrado las numerosas fechorías y abusos de poder de los hermanos. El primero en cobrar voz fue el robo del perro de Abu Azaitar, que movilizó a decenas de policías en su búsqueda, exhibiendo un trato favorable de los cuerpos de seguridad.

Pero tras esto, nadie les echó freno. Un escándalo en el hospital, mientras con su porche estaba aparcado a la entrada, gritaba a los médicos. Un positivo en anabolizantes y otra pelea más, esta vez fuera del octógono, con un camarero por saltarse la fila, son algunas de las desvergüenzas de los hermanos, aparte de las numerosas incidencias relacionadas con saltarse la normativa covid.

La continua aparición en los medios de comunicación como consecuencia de sus excesos provocó que se intentase realizar una campaña para lavar su imagen, mediante gestos caritativos y acciones sociales. Pero esto no convenció a nadie.

About my coming Fight 💪🏽 God has planned it beautifully,

So wait patiently 🙏🏽 #InSchaaAllahSoon #AlhamdulilahForEverything @seanshelby let’s go , fix for me ! pic.twitter.com/J4M7xC82K2