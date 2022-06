Un aeroplano se estrella en un área de viviendas en China

Un aeroplano se estrelló este jueves en una zona residencial de la ciudad china de Laohekou, perteneciente a la provincia central de Hubei, recogen distintos medios locales. Las diversas fuentes informan que el piloto del aparato se lanzó en paracaídas antes del accidente y sufrió heridas leves, pero se desconoce de momento si hay otras víctimas y el tipo de aeronave siniestrada.

Los equipos de salvamento están dirigiéndose al lugar del suceso para lidiar con los incendios ocasionados en las casas aledañas al accidente.

The footage shows that a #plane has crashed near an airport in #Laohekou, a county-level city in the northwest of #Hubei Province, on Thur. Authorities have confirmed the accident and said the pilot ejected from the plane and suffered minor injuries. The casualties are unknown. pic.twitter.com/6d0CiDVnGp