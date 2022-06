Ucrania pone líneas rojas para negociar: "No cederemos un solo kilómetro de nuestro territorio"

El embajador ucraniano en Madrid pide sanciones económicas más duras contra Rusia y más apoyo militar

Pohoreltsev reconoce el "apoyo indiscutible" que está brindando España a Ucrania en el conflicto, pero pide más apoyo militar para rechazar la invasión

Sehii Pohoreltsev, embajador ucraniano en España, durante la comparecencia en Madrid por los cien días de invasión de su país por parte de Rusia.

Cien días después de que comenzase la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el embajador ucraniano en España, Serhii Pohoreltsev, ha reconocido que la guerra ha entrado en una "fase duradera" y que, en estos momentos, el "objetivo no puede ser el alto el fuego". Además, ha pedido sanciones internacionales más duras contra Rusia, el estatus de candidato a entrar en la Unión Europea para su país y, sobre todo, más ayuda militar para poder repeler el ataque del Ejército ruso.

“Según nuestros estudios, España tiene uno de los menores índices de apoyo militar de toda la Unión Europea. Podemos decir que estamos agradecidos, pero no satisfechos, con lo que hemos recibido. Según nuestros expertos, ese armamento nos ha durado dos horas de combates intensos”, ha explicado Pohoreltsev en una comparecencia ante la prensa en la embajada en Madrid.

La invasión, que ya ha provocado más de 6,8 millones de refugiados y 8 millones de desplazados internos, comenzó el pasado 24 de febrero. Cien días más tarde, el conflicto se ha estancado y ha entrado en una fase de “guerra duradera” que no da muestras de resolución en un futuro próximo.

“Por el momento, el objetivo no puede ser el alto el fuego. No veo posibilidad de negociación a corto plazo. Las conversaciones solo serán posibles si el enemigo retrocede a la posición del 24 de febrero, pues la integridad territorial es nuestra línea roja. No vamos a ceder un solo kilómetro de nuestro territorio”, ha advertido Pohoreltsev.

Según el embajador, la guerra ha acabado con la vida de decenas de miles de ucranianos, entre ellos 261 niños, y ha provocado la destrucción del 30% de las infraestructuras del país. Reconstruir hoy Ucrania costaría, según cálculos de Kiev, más de 600.000 millones de dólares. El diplomático confía en que, con la ayuda necesaria, serán capaces de repeler la invasión. "Si tuviéramos el armamento que necesitamos podríamos resistir y recuperar nuestros territorios en el plazo de unas semanas”, ha señalado.

Para compensar el hecho de que Rusia tenga “20 veces más material bélico” que Ucrania, dicen necesitar el apoyo de la comunidad internacional. A pesar de que España ha cumplido con la promesa que hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su primera visita a Ucrania de enviar 200 toneladas de armamento, a su juicio, no ha sido suficiente.

“Nuestros expertos dicen que ese material se utiliza en dos horas de combates intensos. Necesitamos más armas, muchas más. No estamos pidiendo lo que España no puede proveer, sino lo que ya produce”, reclama Pohoreltsev. “Claro que vamos a ganar esta guerra, pero sin armas pesadas y modernas es muy difícil. Va a llevar más tiempo y muchas más personas van a morir”.

Ucrania lleva más de un mes pidiendo el envío de 50 tanques Leopard y, de momento, el Gobierno no se ha comprometido a ello de forma oficial. El embajador ha reconocido, sin embargo, que existe la posibilidad de que España envíe instructores a Ucrania para enseñar a sus fuerzas armadas a utilizar estos carros de combate.

Por otro lado, Pohoreltsev ha reconocido el apoyo “indiscutible” que están sintiendo por parte de las instituciones y la sociedad española. “No veo simpatías pro-rusas en el Gobierno, sino todo lo contrario. Tenemos mucho contacto con todas las instituciones y su opinión y ayuda es muy importante. Como todo el pueblo español, el Gobierno apoya indiscutiblemente a Ucrania, no tenemos ninguna duda. La situación nos obliga a pedir más para poder defendernos. Nada más”, apunta.

Según datos de la embajada, en España vivían antes del conflicto alrededor de 120.000 ucranianos, y, tras desatarse la guerra han llegado aproximadamente unos 140.000 más, de los cuales unos 116.000 habrían recibido ya el estatus de persona con protección temporal.

Ucrania pide ser candidata a entrar en la UE

Ucrania ha vuelto a pedir el estatus de Estado candidato a entrar en la Unión Europea alegando que está pagando un precio muy alto por mantener "la seguridad del mundo democrático" y "los valores que compartimos con los países de la UE". "Nuestras fuerzas armadas están defendiendo no solo nuestros hogares y nuestra nación, sino también a todo el mundo civilizado", ha dicho.

Pese a que hasta la fecha no han recibido la invitación oficial para asistir a la Cumbre de la OTAN en Madrid a finales de junio, el embajador ha señalado que si el presidente Volodímir Zelenski participara sería seguramente de forma telemática. No obstante, aun no hay nada confirmado en este sentido.

Finalmente, Pohoreltsev ha pedido que Rusia sea reconocido como un Estado "patrocinador del terrorismo", que sus líderes sean juzgados por un tribunal internacional y que "los crímenes de guerra que se están cometiendo sean reconocidos como un genocidio contra el pueblo ucraniano".

