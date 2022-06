Sari Rauti: "Rusia hará una campaña de desinformación contra Finlandia"

"Los ciudadanos han sido el facto decisivo, el 75 % apoya la adhesión a la OTAN", señala Sari Rauti

Desde septiembre es la embajadora de Finlandia en España y antes fue directora de la Unidad de Seguridad Política y Gestión de Crisis del ministerio de Exteriores de su país. Sari Rautio deja en manos de Carlos Panizo, en Inca, donde está su despacho, el consulado honorario de su país, un "buen conocedor personal y profesionalmente" de la nación nórdica. Su comunidad cuenta con una escuela finlandesa en la isla para que cada sábado puedan acudir y así mantener su lengua, el finés. La adhesión a la OTAN centra la política internacional en su país.

¿Es numerosa la comunidad finlandesa en España?

Se estima que en España viven de manera permanente o una parte del año unos 30.000 finlandeses. El número de turistas no lo sabemos exactamente, pero en el 2019 hacían unos 7.000 viajes a España, gran parte a la isla. Ahora vemos que se está recuperando el turismo, el año que viene sabremos más al respecto.

¿Los viajes al extranjero han vuelto a la normalidad en su país tras el parón por la pandemia?

Parece que hubo un impulso por la presión de que no se podía viajar, ahora ya es menos dramático, pero sí que está creciendo. Lo que pasó durante la pandemia es que muchos finlandeses también han descubierto su propio país y se viaja mucho más por el interior, pero España es uno de sus países favoritos y seguirán viniendo.

¿El movimiento flygskam (vergüenza de volar), originado en Suecia, que animaba a dejar de viajar para reducir las emisiones de CO2, también ha calado en Finlandia?

No de manera tan visible. Es verdad que tanto en Finlandia como en Suecia sobre todo los jóvenes son muy conscientes de los efectos climáticos de cada decisión de su vida: viajes, comida, ir al trabajo en bici o transporte público. Hay mucha conciencia y personalmente yo también estoy muy pendiente de mis efectos sobre la naturaleza y el clima. El flygskam no llegó con tanta fuerza, pero seguro ha afectado a un sector de gente que ya no quiere volar tanto, además de que por la pandemia se han interesado de nuevo por Finlandia. Si un país, o una isla es capaz a de vender su turismo como sostenible ayuda mucho a tomar las decisiones.

¿Si no hubiera sido por la invasión de Ucrania su país habría solicitado la adhesión a la OTAN?

No, y no tan rápido. Desde 1994 somos socios íntimos de la OTAN, junto con Suecia. Durante más de diez años hemos escrito en todos nuestros libros blancos sobre política exterior y de seguridad que manteníamos la opción de solicitar la membresía. Todo el tiempo hemos estado analizando nuestro entorno de seguridad y si este cambiaba, actuábamos. Es probable que hubiéramos seguido así, ha sido Rusia la que lo ha causado.

¿Cómo se lo han tomado los finlandeses?

Los ciudadanos han sido el factor decisivo. Se han hecho encuestas regularmente. Hasta el otoño pasado lo apoyaba el 20% de la población, en contra estaba el 30% y el resto no opinaba. Antes del ataque de Rusia, cuando concentró tropas en la frontera de Ucrania, ya estaba creciendo el apoyo. Pero después de la invasión subió y ahora lo apoya el 75%.

¿Rusia está tomando represalias por esta decisión?

Ya hace años que el Gobierno ruso nos decía de vez en cuando que si Finlandia y Suecia entraban en la OTAN habría enormes repercusiones político-militares, etc. Estamos acostumbrados, no lo aceptamos y es nuestra decisión soberana. Cuando decían que rechazaban la entrada de Ucrania también apuntaban a Finlandia y Suecia. Ahora han cambiado la postura y dicen que van a reaccionar si hay bases de la OTAN. Rusia hoy en día es totalmente imprevisible, pero hasta ahora no ha habido represalias, pero no las descartamos. Habrá una fuerte campaña de desinformación contra Finlandia. Estamos preparados, pero no sentimos una amenaza militar.

¿Cómo está afectando a su economía la guerra en Ucrania?

Se han cortado las importaciones de electricidad, de gas y el petróleo ha bajado del 85% al 10%. Tenemos un mix de energía y no ha causado un cambio dramático, aunque, claro, afecta a los precios y también de los suministros, pero las sanciones son necesarias, la seguridad está en juego.

¿Qué riesgos y ventajas supone para Finlandia ingresar en la OTAN?

Las ventajas son claras. Rusia ha demostrado que no respeta la soberanía de un país que no pertenezca a la OTAN. Parece que el artículo 5 [un ataque armado contra un país será considerado como un ataque a todos] representa una frontera que no quiere pasar. Es una alianza de democracias defensiva con gran capacidad militar. Nos gusta la idea de defensa mutua. Y los riesgos, no sé, pero es un hecho que no le gusta a Rusia y un país que no respeta las reglas no nos interesa.

Turquía quiere vetar la entrada de Suecia y su país? ¿Cómo van a salvar ese escollo?

Estamos en negociaciones e investigando sus preocupaciones. No estamos de acuerdo sobre que no tenemos una postura fuerte contra el terrorismo. Puede ser que haya otras motivaciones que no conocemos, lo único que podemos hacer es mantener el diálogo hasta que cesen sus reticencias.

En Palma se trata de limitar los cruceros ¿Finlandia también se protege de su impacto en el mar Báltico?

Tenemos que pensar al mismo tiempo en los riesgos para el medio ambiente, porque el Báltico es casi un lago y los efectos son mayores, y también en la economía. Hemos aprendido que lo ecológico también es más rentable porque fomenta la sostenibilidad.

