Últimas noticias de la guerra, en directo | Dinamarca vota a favor de unirse a la política de defensa de la UE

El ministerio de Defensa ucraniano ha cifrado en 30.000 el número de bajas rusas desde que Rusia invadió su territorio el pasado mes de febrero. En su cuenta oficial de twitter, el organismo ha landazo el siguiente mensaje: "Esto no debería haber sucedido. Pero mientras un solo soldado enemigo permanezca en nuestra tierra, seguiremos siendo infelices, independientemente de cuántos ceros se agreguen a esta horrible estadística".

30,000. Does this huge number make us happy? No. This should not have happened. But as long as even one enemy soldier remains on our land, we will continue to be unhappy, regardless of how many zeros are added to this horrible statistic. pic.twitter.com/Ex11v5aXu4