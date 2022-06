El lanzagranadas español C90 en Ucrania: 1.400 unidades, tres meses destruyendo tanques

La imagen mostraba un tanque varado en un montículo en medio de un río. De pronto, se escuchaba un sonido sibilante, seco, y una explosión. El carro, que quedó destrozado en medio de la masa de agua que trataba de cruzar, era ruso; el soldado, que disparó escondido entre los árboles cercanos, ucraniano; y el arma, española. En concreto un lanzagranadas C90 fabricado por la empresa zaragozana Instalaza.

Interesting video dated a couple of weeks ago from the Russian crossing attempt near Dronivka, reportedly Spanish-supplied Instalaza C90 in use by Ukrainian SOF to finish off an abandoned Russian BMP.#Russia #Ukraine pic.twitter.com/zLLsU4wfJ3