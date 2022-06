Todas las claves y el veredicto del mediático juicio entre Johnny Depp y Amber Heard

El jurado popular de Virginia condena a Amber Heard por difamar a Johnny Depp en el artículo en el que le acusaba, sin mencionarle, de malos tratos

La sentencia también responsabiliza de difamación contra Heard al abogado del actor

Ambos deberán pagar al otro una indemnización compensatoria: algo más de 10 millones en el caso de Heard, otros 2 en el de Depp

Uno de los juicios más mediáticos a nivel mundial de la última década ha llegado a su fin: el jurado popular de Virginia ha fallado a favor de Johnny Depp, condenando a su exmujer, Amber Heard, por difamación e imponiendo a la actriz un pago de 15 millones de dólares como compensación. También ha sido sentenciado por difamación, en sentido inverso, el abogado de Depp, que el actor deberá resarcir con otros dos millones de dólares.

Tras seis semanas de un espectáculo judicial a la altura de casos como el de O.J. Simpson a finales de los 90, y tres jornadas de deliberación, el jurado popular a cargo del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard ha sentenciado que la actriz difamó a su exmarido en el artículo publicado en el Washington Post donde se presentaba como víctima de malos tratos por parte de él.

Para llegar a este veredicto, el jurado ha debatido durante tres días seguidos, con una prórroga incluida por la incapacidad de los siete miembros de llegar a una conclusión unánime el martes tras nueve horas de deliberaciones. La sentencia va acompañada de una compensación económica para ambos para reparar los perjuicios ocasionados.

¿Cuál es exactamente la sentencia del juicio?

Pese a lo que se ha dicho ampliamente en las redes sociales y otros canales, lo que se estaba juzgando no es si hubo o no malos tratos. No se trataba de un juicio penal en el que se estuviese dirimiendo la inocencia o culpabilidad de ninguno de los dos sobre esta cuestión, sino de un juicio civil por difamación en el que se debía dictaminar si alguno de los implicados, o ambos, habían atacado el honor del otro.

Y esto es lo que ha concluido el jurado popular a cargo del caso: que sí hubo difamación; por un lado, de Amber Heard hacia Johnny Depp en el mencionado artículo, en el que se describía como víctima de malos tratos e, indirectamente, le responsabiliza a él de los mismos, y, por otro, del abogado de Depp hacia la actriz en un comunicado en el que el letrado defendía al actor de las acusaciones de malos tratos.

¿Qué compensaciones económicas ha impuesto el jurado?

Como en cualquier caso de difamación, el jurado ha impuesto la obligación de compensar económicamente el honor vulnerado. Amber Heard tendrá que pagar 15 millones de dólares a Johnny Depp, de los cuales 10 millones son por indemnización compensatoria (destinada a restituir a la víctima por el perjuicio recibido) y los otros 5 por indemnización punitiva (dirigida a castigar al acusado por causar daños a la víctima). Aunque, finalmente, la pena será de 10.350.000 dólares, ya que la cuantía máxima por daños punitivos en el Estado de Virgina es de 350.00 dólares.

Por su parte, Johnny Depp deberá pagar otros 2 millones de dólares a Amber Heard, en concepto de indemnización compensatoria, no punitiva, por la difamación a la actriz contenida en parte del comunicado del abogado de él, en el que le defendía de las acusaciones de malos tratos.

¿Cuáles son las difamaciones vertidas contra ambos?

En 2018, dos años después de que Amber Heard hubiese pedido el divorcio y una orden de alejamiento contra Johnny Depp por supuesto maltrato físico y psicológico, ambos actores cerraron un acuerdo millonario y ella retiró la orden impuesta contra él. Ese mismo año, la actriz escribió y publicó en el The Washington Post un artículo en el que se presentaba a sí misma como víctima de violencia doméstica y abusos sexuales.

A raíz de esta publicación, y aunque no se mencionaba de forma expresa su nombre, Depp interpuso una demanda de 50 millones de dólares contra su exmujer por difamación y por, a su entender, haberle hundido la carrera. Heard respondió a esto con una contrademanda de 100 millones de dólares, alegando los mismos motivos. De esta manera, el pasado 11 de abril de 2022 dio comienzo el juicio que debía dirimir si hubo o no difamaciones.

Tras 122 horas y 30 minutos de declaraciones (61 horas y 15 minutos para cada parte), con testimonios de ambos implicados, familiares, amigos, empleados y personalidades de Hollywood, el jurado ha concluido que, efectivamente, sí ha habido vulneraciones. Concretamente, el tribunal ha sentenciado que tres frases incluidas en el mencionado artículo y sometidas a juicio eran difamatorias contra Johnny Depp; mientras que una parte del comunicado del abogado resultaba difamatoria contra Amber Heard.

¿Cómo ha reaccionado cada uno al veredicto?

Amber Heard estuvo presente este miércoles durante la lectura del veredicto en la sala del tribunal de Virginia, pero no Johnny Depp, quien ha sido visto en Londres. No obstante, ambos se han pronunciado en sus redes sociales tras la sentencia.

En un comunicado en Twitter, la actriz se ha declarado "decepcionada por lo que este veredicto significa para otras mujeres”, y entristecida por haber perdido el caso", aunque más aún porque "parezca que he perdido un derecho que pensaba que tenía como estadounidense: hablar abiertamente y en libertad".

Por su parte, Depp ha manifestado en un post de Instagram sentirse "en paz" porque "seis años después un jurado haya devuelto mi vida". El actor ha agradecido a todos los que le han apoyado durante este tiempo, amigos y familia, asegurando que "decir la verdad era algo que le debía a mis hijos y a todos los que se han mantenido firmes en su apoyo hacia mí".

