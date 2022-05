Últimas noticias de la guerra, en directo | Putin ofrece la nacionalidad rusa a los residentes de las ocupadas regiones de Jersón y Zaporiyia

Dmytro Kuleba, ministro de Exteriores ucraniano ha explicado en Twitter que su país no permitirá un final de la guerra que implique la cesión de parte de su territorio. "Ucrania, y solo Ucrania definirá cuándo y cómo termina la guerra. Ejercemos nuestro derecho a la legítima defensa en virtud del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas tras un brutal ataque armado. El presidente Zelensky ha sido claro. No necesitamos la tierra de nadie más, pero no renunciaremos a lo que es nuestro".

Ukraine, and only Ukraine will define when and how the war ends. We exercise our right to self-defence under article 51 of the UN Charter following a brutal armed attack. President @ZelenskyyUa has been clear. We don’t need anyone else’s land, but we won’t give up on what’s ours.