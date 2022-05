Las periodistas afganas se cubren la cara en televisión por orden de los talibán

Las presentadoras y periodistas afganas que aparecen en televisión están obligadas desde este domingo a cubrirse la cara para acatar la medida dictada por el régimen talibán, en un nuevo paso atrás para los derechos de las mujeres en Afganistán.

Los medios afganos esperaban poder convencer a los talibán para que revirtiesen el edicto, pero ya el sábado un portavoz del Ministerio para la Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio señaló que "la decisión es definitiva y no hay espacio alguno para la discusión en este tema".

Así, este domingo se han visto cambios en la imagen de las mujeres en televisión. Una de las presentadoras de Ariana News, Basira Joya, ha asegurado con el rostro parcialmente cubierto que el islam no prohíbe nada y que las mujeres seguirán trabajando, "aunque sea con burka". "Nada nos detendrá", ha dicho en antena, según la agencia DPA.

Un responsable de Tolo News, Khpolwak Sapai, ha compartido en redes sociales imágenes de una reunión del equipo junto al mensaje: "Hoy estamos de luto". En estas fotografías, tanto los hombres como las mujeres aparecen con mascarilla, en un aparente gesto de solidaridad.

Sin embargo, la cadena ha emitido poco después un comunicado en el que señala incoherencias y equívocos en el decreto de los talibán. "TOLOnews sostiene que sigue sin ver indicaciones claras con respecto a cubrir los rostros de las presentadoras en los programas de televisión", ha hecho saber en una nota publicada en su cuenta de Twitter.

Female presenters on TV stations in Afghanistan go on air with covered faces, in line with a new Taliban order seen as a return to a signature policy of their past hardline rule and an escalation of restrictions that are causing anger at home and abroad https://t.co/H96hTmG9p2 pic.twitter.com/3PFIkR4Ujk