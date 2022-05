Nuevas pruebas de la matanza de Bucha: los vídeos que prueban que los rusos ejecutaron a los civiles ucranianos

"Camina a la derecha, perra". Es lo que le grita un soldado ruso a un civil de Bucha antes de ejecutarle. Así lo muestra el vídeo de un testigo que ha conseguido el New York Times y que prueba que los paracaidistas rusos ejecutaron a, al menos, 8 hombres ucranianos el 4 marzo en Bucha, uno de los suburbios de Kiev, mientras se producía la retirada de las tropas rusas de la capital. Unas imágenes que probarían que en la llamada masacre de Bucha- donde se encontraron fosas comunes repletas de civiles maniatados y ejecutados- se cometieron crímenes de guerra

En los vídeos conseguidos por el medio estadounidense se puede ver como varios soldados rusos conducen a punta de pistola a ocho hombres ucranianos. Algunos caminan encorvados, sujetando el cinturón del hombre que queda delante, otros con las manos en la cabeza. Todos ellos son conducidos, tal y como muestran las imágenes de una cámara de seguridad, siguiendo una pared hasta que son obligados a tirarse al suelo.

New evidence — including three videos obtained by The New York Times — shows how Russian paratroopers rounded up and executed at least eight Ukrainian men in Bucha on March 4, a likely war crime. https://t.co/mgWmJYgPJF pic.twitter.com/ZGrldnhht6