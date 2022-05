Últimas noticias de la guerra, en directo | Kiev no cederá parte de su territorio para poner fin a la guerra

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se vio obligado a protegerse, durante una visita sorpresiva a Odesa, en el sur de Ucrania, debido a los ataques con misiles, informó un funcionario de la Unión Europea (UE).

Según esta fuente, durante un encuentro de Michel y el primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, "los participantes debieron interrumpir la reunión para ponerse a resguardo porque los misiles volvieron a impactar en la región de Odesa".

Charles Michel indicó en Twitter que había acudido a Odesa para celebrar el Día de Europa. "Ustedes no están solos. La UE está a su lado", señaló, denunciando la "agresión rusa" contra Ucrania, iniciada el pasado 24 de febrero.

I came to celebrate #EuropeDay in #Odesa, the city where Pushkin said that "you can feel Europe."



And where today the Ukrainian people shield their monuments from bullets and rockets and their freedom from Russian aggression.



You are not alone.

The EU stands with you. pic.twitter.com/kneuEOvepb