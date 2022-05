El Ejército israelí ataca a los asistentes al funeral en Jerusalén de la periodista de Al Jazeera asesinada

La violencia no se ha detenido tras matar a Shirin Abu Aqleh. Durante el funeral de la periodista de Al Jazeera asesinada este miércoles, agentes israelís fuertemente armados han atacado a los asistentes con el lanzamiento de bombas sonoras. Al salir del hospital con el ataúd sobre sus hombros, decenas de palestinos han recibido repetidos golpes de los policías israelís, hasta el punto que el féretro casi cae al suelo. La brusquedad de las acciones israelís ha tomado por sorpresa a un pueblo en profundo duelo.

“Esta pura indecencia de las fuerzas de Israel que asaltaron el hospital, golpearon a los dolientes y les impidieron llevar el ataúd de Shireen a su lugar de descanso final es espantosa”, ha denunciado la histórica activista y diputada palestina, Hanan Sharawi, en Twitter. Las fuerzas israelís insistían que el ataúd de Abu Aqleh saliera en un coche fúnebre, pero los dolientes palestinos se han negado. Compañeros y desconocidos querían llevar a la fallecida sobre sus hombros hasta alcanzar el cementerio, como se hace tradicionalmente con los mártires palestinos, aquellos muertos por Israel. Ante la negativa, los agentes israelís han respondido con granadas aturdidoras.

The sheer obscenity of #Israeli forces storming a hospital, beating up the mourners, & preventing them from carrying Shireen’s coffin to her final resting place is horrendous. Now they’re surrounding the hearse having separated it from the mourners, who themselves are besieged.