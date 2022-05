Palestina responsabiliza a Israel de la muerte de la periodista de Al Jazeera

El duelo por la muerte de la periodista de Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, empieza a mutar en rabia. Mientras la profesión periodística llora a miles el asesinato de este icono del oficio, las autoridades reaccionan. Palestina responsabiliza plenamente a Israel por el asesinato de Abu Akleh, según el presidente palestino Mahmud Abás. A su vez, la Organización de las Naciones Unidas ha condenado el crimen y ha exigido una investigación independiente. Por su parte, el Ejército israelí se aleja de su versión inicial que culpaba exclusivamente a palestinos armados.

“Rechazamos la investigación conjunta con las autoridades de ocupación israelís porque cometieron el crimen y porque no confiamos en ellos”, ha declarado Abás durante una ceremonia oficial en memoria de la reportera en Ramala. Abás ha prometido llevar el caso a la Corte Penal Internacional. El ministro de Asuntos Civiles, Husein al Sheij, ha anunciado que la Autoridad Palestina (AP) se niega a entregar a Israel "la bala que asesinó a la periodista Shirin" y que llevará a cabo una investigación independiente. “Todos los indicadores, las pruebas y los testigos confirman que su asesinato fue hecho por unidades especiales israelís”, ha tuiteado.

#Israel has requested a joint investigation and to be handed over the bullet that assassinated the journalist Shireen, we refused that, and we affirmed that our investigation would be completed independently, https://t.co/CqOiDzxlRd