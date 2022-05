Josep Borrell reivindica el papel de la Unión Europea como proyecto de paz

El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, destacó que la guerra en Ucrania nos recuerda de manera "dramática y llamativa" el valor perdurable de la UE como proyecto de paz y como "actor fuerte" para defender y promover la seguridad en el continente y en el mundo.

"A través de esta guerra, el proceso de Europa de aprender a usar el lenguaje de los poderes se está acelerando", aseguró Borrell en una declaración con motivo de la celebración del Día de Europa, que conmemora este lunes el 72 aniversario de su acto fundacional, la declaración de Robert Schumann que proponía la creación de una Comunidad Europea del Carbón y del Acero el 9 de mayo de 1950.

Este 9 de mayo de 2022 "debe subrayar esta conciencia creciente: defender la UE y los valores en los que se basa; poner nuestro poder colectivo al servicio de nuestro socio Ucrania para defenderse a sí mismo y su plena y completa soberanía; trabajar con la comunidad internacional para preservar las normas y la seguridad internacionales clave y ejercer la solidaridad para abordar las consecuencias globales de esta agresión", enumeró Borrell.

En primer lugar destacó que los Estados miembros han demostrado "la unidad política más fuerte frente a la agresión", algo que algunos habrían considerado "impensable", incluida Rusia.

"Tal determinación" al adoptar sanciones económicas y financieras por parte de los Veintisiete, en coordinación con el G7, fue posible, según Borrell, porque todos comprendieron "la gravedad de la agresión y los peligros que conllevaba" desde que comenzó el 24 de febrero pasado.

La países de la Unión Europea fueron incapaces de lograr este domingo un acuerdo para prohibir las importaciones de petróleo de Rusia como respuesta a la guerra de Ucrania, por las dificultades que plantea para algunos socios su dependencia del crudo de Moscú, y cuyas restricciones se tratan de incluir en el sexto paquete de sanciones.

Al trabajar colectivamente para poner fin a la dependencia energética de Europa de Rusia, la UE demuestra que es "más fuerte en la suma de sus partes que cuando los Estados miembros actúan solos".

"No solo es un jugador más fuerte en el mercado energético internacional, sino que también limita la exposición de sus Estados miembros individuales al chantaje energético. Esto mejorará la resiliencia estratégica de la UE", aseguró.

Otro elemento clave que destacó Borrell de la acción de la UE en esta guerra de Rusia en Ucrania fue la decisión de utilizar, por primera vez en la historia, los recursos financieros del Fondo Europeo para la Paz para ayudar a un estado atacado a defenderse.

Ya se han desembolsado tres tramos por un total de 1.500 millones de euros, recordó el político español al señalar que este apoyo europeo va acompañado del apoyo militar directo de los Estados miembros.

Por último, Borrell puso el acento en que "la fuerza y determinación de la respuesta de la UE en apoyo de Ucrania no solo beneficia e interesa a los europeos".

"Esta no es una cuestión de 'Occidente' contra Rusia. La defensa de los principios internacionales fundamentales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas concierne por igual al Norte, el Este, el Sur y el Oeste", continuó el jefe de la diplomacia europea.

