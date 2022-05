Los líderes europeos conmemoran el armisticio de la II Guerra Mundial con referencias a Ucrania

Diversos líderes europeos conmemoraron este domingo el armisticio de la Segunda Guerra Mundial con la derrota de la Alemania nazi en 1945, en un contexto marcado por el choque frontal con Vladímir Putin por la invasión rusa de Ucrania.

En Francia, el presidente Emmanuel Macron comenzó poco después de las 11.00 locales (9.00 GMT) a mitad de la avenida de los Campos Elíseos de París, donde hay una estatua del general Charles de Gaulle, el gran héroe de la resistencia francesa al nazismo y además el creador del régimen presidencial de la V República que sigue en vigor actualmente. Macron depositó una corona de flores a los pies de la estatua y después subió en coche oficial la avenida hasta el Arco de Triunfo, escoltado por motoristas de la Gendarmería y por miembros a caballo de la Guardia Republicana.

Allí le esperaban las más altas autoridades del Estado así como varios destacamentos militares a los que pasó revista y ante los que rindió homenaje a la bandera francesa mientras una banda tocaba La Marsellesa, el himno nacional. El jefe del Estado estuvo acompañado por el primer ministro, Jean Castex, la ministra de Defensa, Florence Parly, la ministra delegada de los Antiguos Combatientes, Geneviève Darrieussecq, y por el jefe del Estado Mayor del Ejército, Thierry Burkhard.

A continuación, se acercó a la tumba al soldado desconocido que hay justo debajo del Arco de Triunfo. A sus pies dejó una corona de flores y permaneció delante en silencio durante unos momentos. Macron saludó a las autoridades políticas y militares que habían acudido al terminar la ceremonia.

El presidente francés, reelegido en la segunda vuelta de las presidenciales el pasado 24 de abril con un 58,5 % de los votos en su duelo frente a la candidata ultraderechista Marine Le Pen, fue investido este sábado para un segundo mandato de cinco años.

Por su parte, el presidente alemán, Frank Walter Steinmeier, acusó al líder del Kremlin, Vladímir Putin, de haber roto "el sueño de una era de la Europa en paz" para implantar "la pesadilla" de una "guerra brutal e ilegítima", desde su posición de "potencia atómica". "Hoy, en este 8 de mayo, el sueño de una casa común europea y en paz se rompió; en su lugar se impuso la pesadilla", afirmó Steinmeier, en un acto de la Confederación de Sindicatos Alemanes (DGB), en ocasión del 77 aniversario de la Capitulación del Tercer Reich.

La guerra de agresión desatada por Putin "destruye el orden pacífico europeo logrado y mantenido desde el fin de la II Guerra Mundial", añadió Steinmeier. La intervención de Steinmeier abrió los actos del aniversario de la derrota del nazismo por los aliados marcado por la guerra en Ucrania y en el que el canciller alemán, Olaf Scholz, dirigirá por la noche un mensaje televisado a sus conciudadanos.

A los actos en Alemania se suma la visita a Kiev de la presidenta del Parlamento (Bundestag), la socialdemócrata Bärbel Bas, en su calidad de segunda máxima representante del país, tras Steinmeier. El viaje de Bas es el primero que realiza una figura política alemana de máximo rango a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa, el 24 de febrero pasado. Sigue a la conversación mantenida el pasado jueves entre Steinmeier y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, destinada a dirimir los disensos bilaterales. El punto álgido de esos disensos fue el desaire al presidente alemán, quien vio frustrado su propósito de viajar con sus homológos polaco y bálticos a Kiev, al serle trasladado que no era bienvenido ahí.

A Steinmeier se le identifica con la línea tibia frente a Moscú mantenida por sucesivos gobiernos alemanes. Fue ministro de la Cancillería bajo su correligionario, el socialdemócrata Gerhard Schröder, y luego titular de Exteriores durante dos legislaturas de la conservadora Angela Merkel.

En ocasión de este aniversario de la Capitulación nazi las autoridades alemanas han reforzado las medidas de seguridad. Hay unas 50 convocatorias entre el domingo y el lunes, entre ellas algunas organizadas por grupos prorrusos y ultraderechistas.

En Berlín hay concentraciones entre hoy y mañana tanto en el monumento al ejército soviético del Tiergarten, en las inmediaciones de la Puerta de Brandeburgo, como en parque de Treptow, donde habitualmente se ha rendido homenaje a los 80.000 soldados soviéticos caídos en la batalla de Berlín, unos 7.000 de los cuales están enterrados en ese lugar.

La policía berlinesa ha prohibido en unos quince puntos de la capital la exhibición de banderas rusas y ucranianas para evitar confrontaciones.

Además, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostró convencida este domingo de que la Unión Europea (UE) puede superar el "desafío" que supone la guerra de Rusia en Ucrania, con unidad, decisión y solidaridad.

"Estoy convencida y soy optimista de que nuestra Unión también puede superar el desafío que plantea la guerra en Ucrania", subrayó Von der Leyen en una declaración en inglés, alemán y francés en vídeo con motivo de la celebración este 9 de mayo del Día de Europa.

La jefa del Ejecutivo comunitario señaló que "la invasión rusa de Ucrania nos recuerda por qué celebramos mañana el Día de Europa. El día en que nació una Europa pacífica y próspera". Ahora, "72 años después, Europa se une en solidaridad con nuestros amigos ucranianos, que aspiran a un futuro de libertad. Un futuro europeo", destacó la política alemana en el tuit con el que acompañó la difusión de su declaración en vídeo.

"Compañeros europeos, hoy nuestro continente se encuentra con las sombras de un pasado que creíamos haber dejado atrás hace mucho tiempo", arrancó Von der Leyen su alocución, divulgada el mismo día en que se conmemora el fin de la Segunda Guerra mundial en 1945.

