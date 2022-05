Comienza la evacuación de Mariúpol: 100 civiles salen de la acería Azovstal

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha confirmado este domingo que está participando en una operación de evacuación desde la metalúrgica de Azovstal, último reducto de las fuerzas ucranianas y de civiles de la ciudad de Mariúpol, asediada por las fuerzas rusas.

"El CICR confirma que hay en marcha una operación de paso seguro coordinada con la ONU y las partes en conflicto. El convoy para evacuar a civiles comenzó a funcionar el 29 de abril, viajó unos 230 kilómetros y llegó a Mariúpol en la mañana del sábado", ha explicado el CICR.

Sin embargo, hasta ahora no ha trascendido información sobre esta evacuación porque "no se ha podido compartir ninguna información hasta que la situación lo permitiera" porque podría "amenazar seriamente" la seguridad de los civiles y del propio convoy.

"Las autoridades locales relevantes están en comunicación con los civiles para tratar los detalles prácticos", ha explicado el CICR.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, confirmaba este domingo que "ha comenzado la evacuación de civiles de Azovstal". "El primer grupo, de unas 100 personas, está ya dirigiéndose hacia la zona controlada", ha señalado.

Evacuation of civilians from Azovstal began. The 1st group of about 100 people is already heading to the controlled area. Tomorrow we’ll meet them in Zaporizhzhia. Grateful to our team! Now they, together with #UN, are working on the evacuation of other civilians from the plant.