Así vivió Zelenski el inicio de la guerra: él y su familia estuvieron a punto de ser secuestrados y asesinados

A pecho (y rostro) descubierto, el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski ha explicado a la revista norteamericana 'Time' cómo vivió las primeras horas de la invasión rusa: confiesa que fuerzas del Kremlin tenían la intención de capturarlo y asesinarlo, y que lo intentaron en dos ocasiones con el fin de tomar el control del país de forma rápida.

Si bien sus recuerdos están "desordenados", dice el mandatario, la madrugada del 24 de febrero se le ha quedado grabada en su memoria. Ese día comenzó la guerra. Él y su esposa, Olena Zelenska, despertaron a sus hijos de 17 y nueve años para contarles que los bombardeos habían empezado y que tenían que prepararse para huir. “Había mucho ruido. Se oían explosiones”.

La capital ya no era segura: el ejército ucraniano informó al presidente que las soldados rusos se habían lanzado en paracaídas para matarlo o capturarlo a él y a su familia.

