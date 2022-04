La izquierda francesa prepara un bloque progresista para las elecciones legislativas de junio

El triunfo de Emmanuel Macron en las presidenciales francesas constituye una victoria pírrica. Si bien el presidente francés obtuvo un 58,54% de los votos (18,7 millones), frente al 41,46% (13,2) de la líder ultraderechista, Marine Le Pen, la realidad es que casi un tercio de los franceses desatendió el llamamiento a frenar a la ultraderecha (28% de abstención). Las urnas han revelado una fractura territorial, económica y social que el dirigente deberá recomponer.

La izquierda francesa, que fue la tercera fuerza en discordia durante la primera vuelta de las elecciones, ya se ha puesto manos a la obra para tratar de reconstruir el ala progresista. Los ecologistas y el Partido Socialista (PS) han manifestado su voluntad de alcanzar un acuerdo electoral de cara a las legislativas de junio con Jean-Luc Mélenchon, el líder de Francia Insumisa que logró casi el 22% de los votos en la primera ronda.

"El acuerdo está a la vista", ha asegurado Julien Bayou, el secretario nacional de los Verdes, en una entrevista al canal France 2, en la que ha hablado de un compromiso que podría cerrarse "en las próximas horas". Por su parte, los socialistas han publicado una carta remitida a Francia Insumisa en la que aprueban, con algunas reservas, los puntos programáticos que el partido les había impuesto como condición para alcanzar un consenso.

Macron Vs. Le Pen

Entre dichos compromisos, figura el aumento del salario mínimo a 1.400 euros mensuales (ahora son 1.269 euros netos) o reducir la edad mínima de jubilación de los 62 años actuales a 60; mientras que la idea de Macron es subirla hasta los 65. También el restablecimiento del impuesto sobre la fortuna que suprimió Macron o anular la reforma del desempleo que instauró el presidente francés en su primer mandato.

On a un programme pour le pays, on veut la retraite à 60 ans pour tous, l’augmentation du #SMIC, la transition écologique. Parlons de cela et essayons d’élargir cette #UnionPopulaire pour les prochaines législatives, en juin ! #Europe1