Al menos 42 palestinos heridos en nuevos choques en Jerusalén

Último viernes de Ramadán en Jerusalén. Misma tensión que los anteriores. Al menos 42 palestinos han resultado heridos en los choques con agentes de la policía israelí en la Explanada de las Mezquitas. Desde bien entrada la madrugada, las fuerzas israelís han irrumpido en el complejo sagrado y han respondido con gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y balas de goma al lanzamiento de piedras de los devotos musulmanes. Todos los viernes de este mes sagrado ha habido disturbios y enfrentamientos violentos entre la juventud palestina y la policía israelí en un clima de tensión que amenaza con escalar.

Según los agentes, los palestinos dentro del recinto de la mezquita Al Aqsa comenzaron a arrojar piedras y fuegos artificiales al amanecer en dirección a una puerta fuertemente custodiada. Antes de este viernes, la policía israelí desplegó miles de oficiales en la zona en previsión de que decenas de miles de fieles musulmanes acudirían a participar en las oraciones. A principios de esta semana, unos 250.000 fieles se reunieron para Laylat Al Qadr, una noche de intensos rezos para marcar el momento en que el profeta Mahoma recibió el Corán. Sólo en la noche del jueves fueron 70.000 los que se congregaron en Al Aqsa.

Young Palestinians climb over the Israel’s separation wall in Al Ram town near Jerusalem to pray in Al Aqsa mosque in the last Friday of Ramadan. pic.twitter.com/3gNxF1LH8K