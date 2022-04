Los cazas españoles en el Mar Negro se activan para interceptar aviones rusos sin identificar en la frontera de la OTAN

Cazas Eurofighter españoles, de patrulla en una anterior rotación de la misión OTAN de Policía Aérea Báltica. / EMAD

2 Se lee en minutos S. C. / Agencias



Los aviones rusos no identificados que se han aproximado a la frontera de la OTAN se han multiplicado esta semana. Así lo han detectado los centros de control aéreo de la Alianza de Alemania y Torrejón de Ardoz, en España. Como consecuencia, los cazas españoles que vigilan el Mar Báltico han tenido que ser activados para rastrear e interceptar los aviones rusos.

Según han explicado fuente de la OTAN, los aviones rusos que se aproximan a la frontera de la Alianza sin cumplir con las normas internacionales de vuelo se han multiplicado desde el pasado martes. Así lo han confirmado distintos centros de vigilancia de la OTAN, incluido el que se encuentra en la base militar de Torrejón de Ardoz. Aunque las naves rusas no han llegado a traspasar la frontera de la OTAN en ningún momento, su presencia se ha multiplicado esta semana por lo que la Alianza ha tenido que activar en varias ocasiones sus aviones militares del Mar Báltico.

Los centros de vigilancia, encargados de rastrear el cielo aliado, lanzaron aviones de combate en sus respectivas regiones para interceptar e identificar los aviones que se acercaban a la frontera. En concreto, sobre el Mar Báltico se pusieron en marcha cazas de Polonia, Dinamarca, Francia y España. Y en la región del Mar Negro, aviones QRA de Rumania y el Reino Unido han sido los encargados de investigar pistas desconocidas que se acercaban al espacio aéreo aliado.

En concreto, España tiene desplegado actualmente un contingente en Lituania de130 militares del Ejército del Aire que cuentan con ocho aviones de combate Eurofighter, aunque hasta el 30 de marzo la misión militar se encontraba en Bulgaria. Estos cazas españoles se encargan de vigilar el cielo de la OTAN y interceptar los aviones tusos.

Una respuesta rápida

El general de división Jörg Lebert, jefe de Estado Mayor del Comando Aéreo Aliado, ha celebrado la "rápida" respuesta de los centros de control de la OTAN, que a su juicio demuestra la "preparación y la capacidad" de las fuerzas aliadas para proteger su espacio aéreo.

Los aviones militares rusos a menudo no transmiten un código de transpondedor que indique su posición y altitud, no presentan un plan de vuelo o no se comunican con los controladores de tráfico aéreo, lo que provoca la reacción de la OTAN por el "riesgo potencial" que representan para los aviones civiles.

