Dos misiles impactan en Kiev en plena visita del secretario general de la ONU

Al menos dos misiles cayeron este jueves en la calle Tatarskaya de Kiev, en el distrito de Shevchenkivskyi, uno de los cuales impactó en un edificio residencial y causó varios heridos, según dijeron a Efe testigos presenciales.

El alcalde de la capital, Vitali Klitchkó, confirmó que dos misiles habían caído este jueves sobre Kiev, cuando se encuentra de visita el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

En el edificio residencial donde impactó uno de los proyectiles vive junto a su abuela y sus dos hijos una joven llamada Marina Zdanovich, de 31 años, que dijo a Efe que según sus vecinos la casa ha quedado dañada. Su abuela, que estaba en el interior, ha resultado herida leve, según ha explicado a Efe.

El otro proyectil cayó sobre una empresa llamada Artem, a la que al parecer iba dirigido el ataque por tratarse de una fábrica de misiles. Una vecina del edificio que ha salido sobre las 21.30 horas locales (20.30 GMT) indicó a Efe que no ha habido víctimas mortales, pero sí heridos.

"Mi piso está completado destruido, solo quedan las paredes y el techo", explicó una de las residentes que no ha querido dar su nombre. Ella no estaba en casa en el momento de la explosión, pero ha entrado para comprobar el estado de su casa.

Sobre las 21.30 horas los bomberos y militares han comenzado a desalojar a los vecinos. En las calles aledañas aguardaban decenas de militares y en los trabajos han participado al menos cinco unidades de bomberos.

El asesor del presidente Volodimir Zelenski, Mijailo Podoliak, subrayó que el bombardeo tuvo lugar durante la visita de Guterres. "El día anterior estaba sentado en una larga mesa en el Kremlin y hoy hay explosiones sobre su cabeza. ¿Una postal de Moscú?", escribió en su cuenta de Twitter. "¿Recordar por qué Rusia todavía tiene un asiento en el Consejo de Seguridad?", añadió.

