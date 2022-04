Isabel II celebra sus 96 años en el lugar favorito del duque de Edimburgo

La reina Isabel II celebra este jueves en privado su 96 cumpleaños, pero ya ha recibido el saludo de los duques de Cambridge, Guillermo y Catalina, que califican a la soberana de "una inspiración para muchos en el Reino Unido".

La reina, que este año celebra sus 70 años en el trono, está este jueves en su residencia de Sandringham, en el este de Inglaterra, donde pasa siempre las navidades y que era considerado el lugar favorito de su marido, el duque de Edimburgo, fallecido hace un año. "Deseando hoy a Su Majestad la Reina un muy feliz 96 cumpleaños. Es una inspiración para muchos en el Reino Unido, la Commonwealth (Mancomunidad Británica de Naciones) y el mundo. Es particularmente especial celebrarlo en este año del Jubileo de Platino", señala el mensaje colgado en la cuenta de Twitter de los duques.

Wishing Her Majesty The Queen a very happy 96th birthday today! An inspiration to so many across the UK, the Commonwealth and the world, it’s particularly special to be celebrating in this #PlatinumJubilee year. pic.twitter.com/iWfyorcd8I

Con motivo de este día la familia real ha colgado en sus redes sociales una foto de Isabel II cuando tenía dos años de edad y otra reciente en la que aparece junto a dos ponis blancos. "Feliz cumpleaños Su Majestad", señala la cuenta en Testabwitter de la familia, en la que resalta que Isabel II no estaba destinada a convertirse en reina cuando la instantánea fue tomada de pequeña.

Happy Birthday Your Majesty!



Today as The Queen turns 96, we’re sharing this photograph of the young Princess Elizabeth aged 2.



Then, in 1928, it was never expected she would be Queen, and this year Her Majesty is celebrating her #PlatinumJubilee - a first in British history. pic.twitter.com/DnwsMU81I3