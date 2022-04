Últimas noticias sobre la guerra | Rusia comienza el asalto a la acería de Azovstal en Mariúpol

Zelenski advierte de que no cederá territorios en las negociaciones con Rusia

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha advertido de que no cederá territorios ucranianos a Rusia para parar la guerra en una posible referencia a la disputada región del Donbás, ocupada por las autoproclamadas repúblicas prorrusas de Donetsk y Lugansk. "Que hayamos combatido con ellos y que hayan huido de Kiev, de Chernígov, no significa que si pueden tomar el Donbás no avancen después hacia Kiev", ha añadido. En una entrevista a la CNN, se ha mostrado dispuesto a seguir negociando con Rusia por la vía diplomática, aunque reconoce que la falta de un alto al fuego dificulta el proceso.