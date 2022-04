Heridos en un bombardeo cuatro integrantes de la misión de José Andrés en Ucrania

Cuatro participantes en la misión de la asistencia humanitaria de la ONG World Central Kitchen, fundada por el chef José Andrés, han resultado heridos como consecuencia de un ataque contra un restaurante en la ciudad ucraniana de Járkov, que además ha matado a una persona no afiliada con la organización, según ha informado su director, Nate Mook.

Mook ha denunciado el ataque, ocurrido el sábado, en redes sociales antes de indicar que ninguna de las vidas de los heridos corre peligro y se trasladará al hospital para visitarles en las próximas horas.

En el vídeo, Mook responsabiliza del ataque a Rusia y precisa que se trata de un misil que impactó contra la cocina de un restaurante local que trabajaba en asociación con la ONG y provocó heridas a cuatro miembros del personal.

Food heroes them all! Relief that so far that just were 4 wounded…..praying for them! @WCKitchen #ChefsForUkraine we are #FoodFighters but the Russian attacks must stop against civilian buildings and markets and churches and schools etc …… https://t.co/jGO0gLSZvP