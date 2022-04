Krasukha-4, el potente sistema de bloqueo de comunicaciones ruso capturado por Ucrania

La guerra que está llevando a cabo Rusia contra Ucrania deja tres grandes misterios por resolver en el terreno militar. Uno, por qué Moscú no ha lanzado todo su poder aéreo; otro, por qué no ha realizado grandes ataques de ciberguerra; el último, relacionado con el anterior, es por qué no ha deshabilitado las redes de comunicación ucranianas. En la mayor parte del país funciona el teléfono, Internet o la radio.

La incógnita es aún mayor, según apunta una fuente de Defensa a este diario, sabiendo que Moscú tiene un arma especializada en la interferencia de señales de comunicación (signal jamming, en inglés): es el Krasukha-4, un sistema de guerra electrónica transportable que viaja en un camión de 8x8 ruedas, el Kamaz-6350.

El Krasukha-4 es capaz de neutralizar satélites de órbita baja o aviones de control y vigilancia aérea (AWACS, en sus siglas en inglés) en un rango de entre 150 y 300 kilómetros, entre otros. Usa, para ello, tres antenas parabólicas que emiten fuertes señales.

“El Krasukha es un sistema potente y moderno (los primeros fueron entregados al ejército ruso en 2013) de interferencia de señales: consigue bloquear todos los sistemas de radio, radares, drones, comunicaciones…” explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Martin Hurt, investigador del Centro Internacional de Defensa y Seguridad de Estonia (ICDS). “Pero no lo han usado mucho en Ucrania. Ha habido algunas informaciones de tropas ucranianas que han tenido que adaptarse a ataques de jamming rusos y se sabe que hay unidades en el terreno”.

#Ukraine: We managed to identify this bizarre "container", captured today by the UA forces near #Kyiv.



It is likely to be the command post of one of the most potent Russian EW system - 1RL257 Krasukha-4, used to suppress AWACS radars & radar reconnaissance satellites. pic.twitter.com/1VvKjGoM2p