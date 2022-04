Al menos 90 palestinos heridos en enfrentamientos con las fuerzas de Israel en Jerusalén

Un menor palestino ha muerto tras resultar herido en Yenín

Un hombre es evacuado por los servicios médicos de la mezquita de Al Aqsa / EFE/EPA/ABIR SULTAN

Al menos 90 palestinos han resultado heridos este viernes en enfrentamientos con las fuerzas de Israel en la Explanada de las Mezquitas, en Jerusalén, en el marco de la escalada de violencia en la zona.

Los enfrentamientos entre palestinos y la Policía de Israel han estallado este viernes a primera hora, alrededor de las 6.30 horas (hora local), en la Explanada de las Mezquitas, en Jerusalén.

La Policía israelí ha explicado en un comunicado que sobre las 4.00 horas (hora local) docenas de personas han marchado por la zona, ondeando banderas de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Según la Policía, los manifestantes han comenzado a lanzar piedras y fuegos artificiales a los agentes israelíes y a apilar piedras y otros objetos para montar barricadas.

Los agentes israelíes han asegurado que han esperado a que terminara el rezo de la mañana antes de dispersar a los manifestantes de la Explanada de las Mezquitas y, tras ellos, algunos palestinos se han atrincherado dentro de la mezquita de Al Aqsa, desde donde han lanzado más piedras.

Según la Policía, tres agentes han resultado levemente heridos tras alcanzarles las piedras y dos de ellos han requerido atención médica. La Media Luna Roja Palestina ha informado, por su parte, de que 90 personas han resultado heridas en los enfrentamientos, dos de ellos en estado grave.

Los agentes no han entrado en la mezquita

El Ministerio de Exteriores de Israel ha aclarado en un comunicado que los agentes israelíes no han entrado en la mezquita de Al Aqsa, que es el tercer lugar más sagrado para el islam. La Explanada de las Mezquitas, también conocida como Monte del Templo, es el lugar sagrado del judaísmo.

"Hombres enmascarados han lanzado piedras y fuegos artificiales, profanando la mezquita de Al Aqsa. Al contrario de lo que las informaciones falsas dicen, la Policía no ha entrado en la mezquita", ha indicado en Twitter. No obstante, más tarde puede verse que los agentes sí han penetrado en el lugar, según un vídeo publicado en redes sociales y recogido por el diario 'The Times of Israel'.

Según la agencia de noticias Wafa, las fuerzas israelíes han irrumpido en los patios de la mezquita y han disparado granadas de aturdimiento, gases lacrimógenos y balas recubiertas de goma.

Hamás ha asegurado en un comunicado que Israel rendirá cuentas por sus "brutales asaltos". "Nuestra gente en Jerusalén no está sola en la batalla por Al Aqsa. Todos los palestinos, su noble resistencia y su poder vital están con ellos", ha indicado el portavoz de Hamás, Fauzi Barhum, ha recogido la agencia de noticias palestina Maan.

Fallecido un menor de 17 años

Por otro lado, un menor palestino, de 17 años, ha fallecido este viernes tras resultar herido en enfrentamientos con las fuerzas de Israel. El Ministerio de Salud palestino ha confirmado la muerte del menor, llamado Shaukat Kamal, en la localidad de Kafr Dan, en Yenín, al norte de Cisjordania, según ha informado Wafa.

La escalada de violencia tiene lugar durante el mes sagrado del Ramadán, un período que típicamente es objeto de gran tensión. Además, se produce en el marco de las redadas que el Ejército de Israel lleva a cabo en los territorios palestinos a causa de los ataques de las últimas semanas contra israelíes.

Un total de 14 personas han muerto en la ola de ataques, que ha desatado contramedidas como las redadas y las detenciones, que a su vez alimentan la violencia.

