Últimas noticias sobre la guerra | Rusia refuerza sus ataques y suenan las alarmas antiaéreas en gran parte de Ucrania

La Casa Blanca descarta el viaje de Biden a Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado estar "listo" para viajar a Ucrania, pero la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha matizado que no será el presidente el que vaya en persona. "No, no vamos a enviar al presidente a Ucrania", ha aclarado.