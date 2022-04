La UE convoca una cumbre extraordinaria de líderes sobre energía y defensa los días 30 y 31 de mayo

Los líderes de la Unión Europea celebrarán una cumbre extraordinaria los próximos 30 y 31 de mayo centrada en la cuestión de la Defensa y la energía, un debate íntimamente ligado a la evolución de la guerra en Ucrania.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha confirmado la cita en un mensaje en Twitter, en el que ha señalado que la reunión será una continuación del debate que mantuvieron los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en la cumbre de Versalles, a principios de marzo, y del Consejo Europeo ordinario celebrado solo dos semanas después.

As discussed in Versailles and during the last European Council, a special European Council will take place on 30 and 31 May.

On the agenda notably defence, energy and Ukraine. #EUCO