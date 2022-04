¿Cuántos muertos hay hasta el momento en la guerra de Ucrania?

⏳ Esta noticia se actualiza periódicamente con la última información disponible

Tras 44 días de guerra en Ucrania, las cifras de ciudadanos y militares muertos resultan cada vez más complicadas de verificar. Las masacres de civiles descubiertas en ciudades como Bucha, que hacen sospechar de la existencia de muchas otras bajas no cuantificadas, sumadas a los continuos ataques y la dificultad para informar sobre el terreno, imponen una necesaria cautela respecto a los datos. Dicho esto, el último balance oficial del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) , del 7 de abril, registra 1.611 civiles muertos y 2.227 heridos, de los cuales 131 y 191, respectivamente, son niños.

No obstante, el organismo recuerda que "probablemente las cifras reales sean considerablemente más altas", dados los incesantes ataques y la dificultad para recabar y verificar los datos en zonas como Mariúpol y Volnovakha (región de Donetsk), Izium (región de Kharkiv), Popasna (región de Lugansk) y Borodianka (región de Kiev). Solo en Mariúpol, las autoridades ucranianas calculan que han muerto alrededor de 5.000 personas, entre ellas más de 200 niños.

Además, este mismo viernes Rusia ha atacado con misiles la estación de tren de Kramatorsk, localidad situada al norte de la región de Donetsk, causando al menos 30 muertos y 100 heridos, según las autoridades ferroviarias. "Este es un golpe deliberado a la infraestructura de pasajeros del ferrocarril y los residentes de Kramatorsk", han declarado.

La OTAN cifra en 40.000 los soldados rusos muertos o heridos en Ucrania. Según la organización, Rusia habría sufrido entre 7.000 y 15.000 bajas desde que comenzó la invasión el 24 de febrero. Las estimaciones, que arrojan un promedio de 500 soldados muertos al día, se basan en información facilitada por oficiales ucranianos, filtraciones del bando ruso y datos recogidos por varios servicios de inteligencia.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso, en su último informe de bajas, publicado el pasado 2 de marzo, redujo esa cifra a 498 soldados fallecidos. Sin embargo, una investigación del Servicio Ruso de la BBC ha podido verificar, al menos, 557 bajas militares. Esta lista, que según el citado medio "se basa únicamente en informes que contienen información específica sobre los fallecidos, incluido el nombre completo y el rango", estaría compuesta en un 20% por oficiales del ejército ruso. Entre ellos, estaría un general de división, el subcomandante del 41º Ejército, Andrei Sukhovetsky, de 47 años. También habrían muerto 7 coroneles, el comandante adjunto de la Flota del Mar Negro, Andrey Paliy, y varios otros oficiales y tropas de élite.

