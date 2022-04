Dos muertos en un tiroteo en una zona de ocio de Tel Aviv

Nuevo atentado en Israel. En el cuarto ataque en las últimas semanas, un atacante ha disparado a las personas que disfrutaban de una festiva noche de jueves en Tel Aviv. De momento, hay dos jóvenes muertos y diez personas heridas de gravedad por el tiroteo. El ataque a la bulliciosa calle Dizengoff de la capital israelí se suma a la ola de atentados acontecidos en todo el territorio israelí durante los últimos días que se han cobrado 11 vidas. Este jueves ya son 13 las víctimas mortales.

Un jueves por la noche, la calle Dizengoff suele estar desbordada de terrazas de bares y restaurantes llenas de gente. La calurosa primavera que acaba de instalarse en la región ha hecho que sean muchos los que decidieran iniciar su fin de semana en alguno de esos locales.

Pero, de repente, empezaron a sonar los tiros. Un atacante desconocido ha empezado a disparar sembrando el pánico y provocando que la gente se escondiera bajo las mesas. Por ahora, se desconocen los motivos del ataque y no se ha encontrado al agresor.

Chilling video: pedestrians flee the scene of tonight's terror attack in central Tel Aviv, in which at least five people have been wounded, several seriously.pic.twitter.com/BXclhSk1Wf