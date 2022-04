Aleksandar Vucic seguirá siendo el hombre dominante de la política serbia

Aleksandar Vucic, presidente de Serbia, vota en las elecciones presidenciales de este domingo. / EUROPA PRESS / PREDRAG MILOSAVLJEVIC/XINHUA NEWS

El populista Aleksandar Vucic, líder del gobernante partido SNS, seguirá siendo el hombre dominante de la política de Serbia tras ganar este domingo su segundo mandato presidencial de cinco años. Según las primeras proyecciones, logró una cómoda victoria en las elecciones presidenciales, con cerca del 60% de los votos.

Ferviente ultranacionalista en sus primeros 15 años en política, el mandatario, de 52 años, se presenta desde 2008 como europeísta y sigue impulsando las negociaciones de adhesión comunitaria, que sin embargo están estancadas desde hace años. Sus críticos le acusan de ser cada vez más autoritario, de destruir las instituciones democráticas y de controlar a los medios de comunicación a su favor.

Pese a ello, una amplia mayoría de los serbios lo aprecian como un político dedicado a modernizar el país que atrae más inversiones extranjeras que el resto de la región.

Tras ser elegido en 2014 y 2016 primer ministro, ganó en 2017 su primer mandato presidencial con un 55% de los votos.

Objetivo: entrada en la UE

Vucic busca que Serbia entre en los próximos años en la Unión Europea (UE), algo que puede quedar en entredicho por su insistente apoyo a Moscú pese a la invasión rusa de Ucrania.

A diferencia del resto de Europa, Serbia no ha impuesto sanciones a Rusia, al contrario, Vucic se jacta de que su país es el único en Europa que defiende su libertad al no unirse a las medidas punitivas. Al mismo tiempo, el jurista de formación tiene excelentes relaciones no solo con Rusia, el más antiguo y tradicional aliado de Serbia, sino también con China. Al inicio de la pandemia del coronavirus en 2020 el mandatario calificó a su homólogo chino, Xi Jinping, como "hermano", después de recibir apoyo sanitario de Pekín.

Su principal aliado en el seno de la UE es el controvertido primer ministro ultranacionalista de la vecina Hungría, Viktor Orbán, quien acudió la semana pasada a Belgrado para apoyar su campaña electoral. Tras el estallido de la guerra en Ucrania, Vucic centró su campaña electoral en promesas de mantener "la paz, estabilidad y seguridad" y asegurar "una vida normal" sin desabastecimientos.

Ministro de Milosevic

Vucic se graduó en la Facultad de Derecho en Belgrado y entró en 1993 en el ultranacionalista Partido Radical Serbio (SRS).

En 1995, durante una intervención en el Parlamento, declaró sobre una posible intervención internacional en Bosnia: "por cada serbio que maten, nosotros mataremos a cien musulmanes". En julio del mismo año las tropas serbobosnias asesinaron a más de 8.000 varones musulmanes en el enclave bosnio de Srebrenica, la mayor masacre perpetrada contra civiles desde la II Guerra Mundial.

En 1998 Vucic fue ministro de Información durante la presidencia del autoritario Slobodan Milosevic, acusado luego de crímenes de guerra, y firmó una ley que imponía multas astronómicas a los medios críticos con el régimen. Durante años defendió abiertamente al líder militar serbobosnio Ratko Mladic, condenado por la Justicia Internacional a cadena perpetua por crímenes de guerra y genocidio.

En 2008 fundó con el entonces presidente Tomislav Nikolic el SNS, un partido orientado hacia una eventual entrada de Serbia en la UE y que aboga por una reconciliación en los Balcanes. No obstante, la principal disputa pendiente en la región, entre Serbia y su exprovincia Kosovo, independiente desde 2008, no se ha resuelto bajo Vucic hasta ahora.

El presidente serbio, que mide casi dos metros, está casado en segundas nupcias y tiene tres hijos.

