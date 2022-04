Ucrania encuentra 57 civiles muertos en una fosa común de Bucha y ya habla de genocidio

Casi un mes ha tenido que pasar para que el ejército ruso se retirase de las ciudades ucranianas de Irpin y Bucha, que le servían a Rusia como punto de abastecimiento y refresco para seguir asediando la capital, Kiev. El repliegue estratégico de las tropas rusas ha permitido a los ucranianos entrar en Bucha y comenzar la reconstrucción y las evacuaciones. Pero lo que han encontrado es una ciudad completamente desconocida, fantasma, con centenares de civiles muertos maniatados, algunos ejecutados con un tiro en la nuca, edificios en ruinas y un territorio lleno de minas. Ucrania ha tildado de "genocidio" esta masacre y la comunidad internacional anuncia nuevas sanciones ante lo que ha calificado como "crímenes de guerra".

Ya lo dijo el Gobierno ucraniano el sábado. Aunque los alrededores de Kiev habían sido recuperados, con eso, empezaba lo peor. Las tropas que entraron a Bucha con la intención de normalizar la situación en la ciudad se encontraron con una situación dantesca. Cadáveres de hombres y mujeres vestidos de civiles, con las manos atadas a la espalda y un tiro en la nuca, como si hubieran sido ejecutados, esparcidos por una calle de la ciudad. Así lo ha señalado Anatoli Fedoruk, el alcalde de la ciudad, y lo confirman las decenas de imágenes terribles que llegan de esta localidad.

Debido a la gran cantidad de fallecidos, que este domingo aún siguen en las cunetas y carreteras de la ciudad porque nadie ha podido recogerlos, 300 personas han tenido que ser enterradas en fosas comunes, según el alcalde. La mayoría, dijo, portaban vendas blancas en las vestimentas, lo que indica que no iban armados y, muchos de ellos, habían sido ejecutados con un disparo en la nuca.

Un ejemplo de la masacre es la fosa común que Ucrania ha encontrado con 57 personas en su interior. Lo ha anunciado este domingo Serhii Kaplychny, el jefe de los socorristas locales, que ha explicado además que esta fosa ha sido encontrada detrás de una iglesia del centro de la localidad con cadáveres parcialmente desenterrados, algunos envueltos en bolsas mortuorias negras, otros, solo con sus ropas de civiles. Un día negro para Ucrania en el que además los misiles rusos han atacado Odesa y han destruido la mayor refinería de petróleo del país, clave en la defensa del sur.

Ante estas escenas, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko no ha tardado en calificar lo ocurrido como un auténtico genocidio. "Lo que ha sucedido en Bucha y en otras localidades de la región de Kiev solo puede describirse como genocidio. Son crueles crímenes de guerra de los que Putin es responsable", ha afirmado en declaraciones al diario alemán Bild.

A estas declaraciones se han unido pronto las del ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, que ha acusado a los rusos de cometer crímenes de guerra: "La masacre de Bucha ha sido deliberada. El objetivo de los rusos es el de eliminar a todos los ucranianos que puedan. Tenemos que detenerles y echarles a patadas".

Ambos han hecho peticiones claras a La OTAN y la Unión Europea: "sanciones devastadoras" al régimen de Putin y que dejen de financiar la guerra con la compra de energía rusa. "Los civiles fueron fusilados con las manos atadas. Para el mundo entero, y para Alemania en particular, solo puede haber una consecuencia: no puede ir ni un céntimo más a Rusia. Es dinero de sangre con el que se masacra a la gente. El embargo de petróleo y gas debe imponerse de inmediato", ha apostillado Klitschko.

Bucha massacre was deliberate. Russians aim to eliminate as many Ukrainians as they can. We must stop them and kick them out. I demand new devastating G7 sanctions NOW:



-Oil, gas, coal embargo

-Close all ports to Russian vessels and goods

-Disconnect all Russian banks from SWIFT pic.twitter.com/oZkCAETCQp