La presidenta del Parlamento Europeo, primera líder de la UE que viaja a Kiev

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha viajado este jueves a la capital de Ucrania, Kiev, como muestra de apoyo de la Unión Europea a la ciudadanía y autoridades ucranianas en el marco de la invasión rusa.

Así, Metsola es la primera líder de una institución de la Unión Europea que visita territorio ucraniano desde el inicio del conflicto y en un momento en los Veintisiete estudian la posible adhesión de Ucrania al grupo.

La presidenta del Parlamento Europeo tan solo ha lanzado una publicación en sus redes sociales en la que afirma estar "de camino a Kiev". La publicación contiene también el texto en ucraniano y va acompañado del lema 'Apoyar a Ucrania' y una fotografía de Metsola.

On my way to Kyiv 🇺🇦



На шляху до Києва 🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/8fz43BkapJ