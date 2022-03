Biden refuerza sus lazos con Europa frente a la invasión rusa antes del viaje a Bruselas y Varsovia

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sigue reforzando sus lazos con Europa para hacer un frente común frente a la guerra lanzada por Rusia en Ucrania y para buscar “respuestas coordinadas” ante esa agresión del Kremlin. El domingo la Casa Blanca anunció que el mandatario estadounidense viajará el viernes a Polonia, donde mantendrá una reunión con el presidente Andrzej Duda.

El encuentro en Varsovia, donde la cuestión de los refugiados promete tener un lugar destacado en la agenda, llegará después de que Biden participe en Bruselas, el jueves, en una cumbre de emergencia de la OTAN, una reunión del G7 y una cumbre del Consejo Europeo. En esos encuentros, según la Casa Blanca, se abordarán los “esfuerzos trasatlánticos para imponer costes económicos a Rusia, dar apoyo humanitario a los afectados por la violencia y lidiar con otros retos relacionados con el conflicto”.

La alianza y el diálogo abierto con líderes europeos ha formado parte de la estrategia de Biden incluso antes de que empezaran a caer las bombas y misiles sobre Ucrania y antes también de que las tropas rusas invadieran el país. Y este lunes, antes del viaje, Biden ha reforzado esa imagen de unidad manteniendo una conversación telefónica con el presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán Olaf Scholz y los primeros ministros de Italia, Mario Draghi, y Reino Unido, Boris Johnson.

En esa llamada, según ha informado la Casa Blanca, los cinco líderes han mostrado sus “serias preocupaciones sobre las tácticas brutales de Rusia en Ucrania, incluyendo sus ataques a civiles”. También han subrayado su “continuo apoyo a Ucrania”, tanto a través de asistencia de seguridad “a los valientes ucranios que están defendiendo su país de la agresión rusa” como de asistencia humanitaria a millones de Ucranianos que han huido de la violencia. Igualmente, han “revisado recientes esfuerzos diplomáticos para apoyar el intento de ucrania de alcanzar un alto el fuego”.

Los detalles del viaje a Polonia “aún se están cerrando” y se darán a conocer este martes, según ha informado la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, que ha recordado una vez más que el mandatario no tiene previsto visitar Ucrania.

We will have additional details of @potus trip to Europe to announce later today. The trip will be focused on continuing to rally the world in support of the Ukrainian people and against President Putin’s invasion of Ukraine,

but there are no plans to travel into Ukraine.