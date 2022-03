Putin se da un baño de masas y conmemora la anexión de Crimea en plena invasión de Ucrania

Más de 200.000 rusos apoyaron este viernes la "operación militar especial" en Ucrania durante un multitudinario acto patriótico celebrado en el estadio olímpico Luzhnikí, en Moscú, según datos del Ministerio de Interior.

"¡Por un mundo sin nazismo!", "¡Por el presidente!" y "¡Por Rusia!", señalaban los eslóganes que se podían leer en el escenario del acto, que incluyó varios conciertos a cargo de populares cantantes cercanos al Kremlin.

Decenas de miles de personas que no pudieron acceder al estadio siguieron los conciertos en las inmediaciones del Luzhnikí, que tiene capacidad para más de 80.000 espectadores.

"Gracias a los chicos que con armas en las manos defienden a los ciudadanos rusos en el Donbás", dijo Serguéi Sobianin, alcalde de Moscú.

Sobianin, uno de los colaboradores más cercanos del Kremlin, llamó a apoyar al presidente ruso, Vladímir Putin, quien anunció la operación militar contra Ucrania el pasado 24 de febrero.

"Medio mundo se ha unido contra nosotros, pero Rusia es un país fuerte. Fuerte por sus ciudadanos, por sus patriotas", dijo.

Here's video of Putin suddenly vanishing mid-sentence. Where is he?! pic.twitter.com/c6VqE6GG3s