Este es el duro vídeo que ha mostrado Zelenski al Congreso de EEUU

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reclamado ante el Congreso de Estados Unidos más medidas para frenar la agresión rusa y, al pedir de nuevo la imposición de una zona de exclusión aérea, ha recordado ataques como los del 11 de septiembre de 2001. "Nuestro país sufre lo mismo cada día", ha dicho. El mandatario ucraniano ha exhibido ante los congresistas estadounidenses un vídeo con ejemplos gráficos de la guerra que ha concluido con un llamamiento a "cerrar el cielo" de Ucrania.

Entre las imágenes que han podido ver los congresistas, se encuentran algunas de las que han copado los informativos de todo el mundo, como las del niño llorando al abandonar Ucrania y entrar en Medyka (Polonia) o las de la mujer embarazada y su bebé rescatados de un hospital bombardeado en Mariúpol, quienes posteriormente fallecieron. El vídeo está formado por secuencias de bombardeos y representaciones de la tristeza de los ciudadanos que están siendo víctimas de los ataques de Rusia.

Here is the full version of the video that Ukrainian President Zelenskyy showed to members of Congress, depicting the death and destruction happening in Ukraine.



VIEWER WARNING: Contains graphic images. pic.twitter.com/cJSLsidTs6