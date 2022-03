Última hora sobre la guerra Rusia-Ucrania | El alcalde de Kiev decreta un toque de queda de 35 horas

Dmytro Kuleba, ministro de Exteriores ucraniano, pide armas a la comunidad internacional para "evitar una tercera guerra mundial": "A los que están en el extranjero asustados por ser 'arrastrados a una Tercera Guerra Mundial'. Necesitamos que nos ayudéis a luchar y nos proporcionéis todas las armas necesarias, además de aplicar más sanciones a Rusia y aislarla por completo. Ayudar a Ucrania y obligar a Putin al fracaso evitará una guerra mayor".

To those abroad scared of being ‘dragged into WWIII’. Ukraine fights back successfully. We need you to help us fight. Provide us with all necessary weapons. Apply more sanctions on Russia and isolate it fully. Help Ukraine force Putin into failure and you will avert a larger war.